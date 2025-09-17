影／馬雲傳強勢回歸「讓阿里巴巴再次偉大」！現身園區酒吧引關注

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」公司的消息一出後，馬雲16日晚現身阿里B區HHB酒吧，由阿里巴巴合夥人兼螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒陪同。（圖／取自微博）
濟南時報報導，16日晚間，馬雲在邵曉鋒陪同下現身阿里B區HHB酒吧。從流出的影片可見，當晚馬雲身穿深色上衣、白色短褲，頭戴白色鴨舌帽，看起來心情不錯。馬雲被發現後，很多人喊「馬老師」並紛紛拍照，馬雲也揮手打招呼，隨後戴上口罩。

HHB音樂酒吧由馬雲於2019年1月創辦，以「平頭哥」命名，入口處設有名人簽名牆，工作人員工作衣服印有「生死看淡，不服就幹」的標語。

此前一日，彭博引述知情人士稱，在淡出公眾視野多年後，阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」阿里，參與公司事務的程度達到2019年卸任董事局主席以來最高，曾1天3次詢問高級管理層業務進展。據悉，馬雲正推動阿里轉向人工智慧（AI）業務，並向電商對手京東和美團宣戰。

彭博稱，阿里內部留言板貼有「MAGA」標語，即「Make Alibaba Great Again」（讓阿里再次偉大），反映公司高層對馬雲回歸寄予厚望，以及阿里的雄心壯志。知情人士稱，馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，他在阿里決定斥資人民幣500億元補貼，以應對京東進入外賣市場的決策中，發揮了重要作用。

今年馬雲已多次在大陸現身，並有消息指出馬雲多次佩戴工牌出現在阿里園區，因而受關注是否回歸。今年2月，馬雲現身阿里杭州園區，身穿黑色阿里文化外套，微笑與員工揮手致意；5月9日，馬雲現身總部創業公寓「湖畔小屋」，鼓勵員工堅持創業精神，持續創新，阿里集團CEO吳泳銘也在現場；7月17日，有網友公布影片，指在西湖夜遊時偶遇騎車的馬雲。

隨後，8月19日，馬雲時隔6年再次前往荒漠地區，探訪「螞蟻森林」464號林。據螞蟻森林釋出影片顯示，馬雲在探訪過程中，邊行走邊與當地種樹工作人員交流。

據澎湃新聞，阿里巴巴股票17日高開2.74%，報157.7港元/股，續創近4年新高，港股總市值重回3兆港元，今年來累計漲近100%。

