輝達對陸「降規版」AI晶片需求低迷 傳陸科技企業不下單

美國人工智慧晶片（AI）龍頭輝達（Nvidia）近來為大陸市場推出專門打造的多款「減配特供版」人工智慧（AI）晶片，希望在遵守美國出口管制的同時，維持大陸市場業務。然而路透指出，多家大陸科技巨頭對輝達最新降規版晶片「RTX6000D」需求低迷，一些科技公司甚至選擇不下單。

路透引述2名消息人士透露，RTX6000D主要用於AI推理，但被認為「性價比」不高，售價為人民幣5萬元（下同，約新台幣21萬元），價格偏高。同時，樣品測試顯示，其性能落後於RTX5090。據悉，RTX5090已被美國禁止在中國使用，但仍可透過灰色市場低價取得，價格不到RTX6000D一半。

報導還提到，本月稍早有消息人士指，阿里巴巴、騰訊和字節跳動等大陸科技巨頭企業仍在觀望輝達H20晶片出貨確認。輝達在7月重獲美國政府准許銷售H20，但至今尚未重啟出貨。這些公司也關注美方對B30A晶片的批准情況，該晶片性能遠超H20，預計可達6倍效能，且價格僅為2倍。據悉，RTX6000D、H20及B30A均為海外型號降級版本，以符合美國對大陸出口限制。

據了解，RTX6000D、H20、B30A都是輸陸的降規版晶片。RTX6000D採輝達最新的Blackwell架構，但搭配傳統的GDDR記憶體，先前H20一度遭禁，輝達研發這款晶片填補空缺。H20使用較舊的Hopper架構，但記憶體頻寬較大。

RTX6000D的市場需求疲軟與券商先前預測形成對比。摩根大通上月報告預期，今年下半年將生產約150萬片RTX6000D，摩根士丹利7月則估計，輝達將有約200萬顆RTX6000D的生產計畫。

大陸網媒「觀察者網」指出，早在2022年10月，美國政府就已實施一系列晶片出口限制措施，且後續不斷收緊，以阻止輝達、超微（AMD）、Intel（英特爾）等美國半導體企業在陸銷售最先進的晶片，迫使這些企業尋找變通之法，開發供給大陸的「特供版」晶片。此前，H20晶片雖在推理環節具有競爭力，但訓練AI模型速度不及其它晶片。今年1月，大陸市場為輝達貢獻約170億美元收入，占總銷售額13%。

今年以來，輝達CEO黃仁勳已3度到大陸訪問，表達對大陸市場承諾，並強調持續向大陸出售AI產品對美國保持領先至關重要。但中美地緣政治摩擦加劇，美國對陸出口管制、TikTok議題及關稅政策，使企業經營環境充滿不確定性。

此外，中方近期對輝達涉嫌違反反壟斷法展開進一步調查。紐約時報引述分析人士指出，中方此舉是運用監管政策與外交手段，爭取大陸獲取先進半導體的管道，並在全球半導體市場中提升競爭力。