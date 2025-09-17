快訊

迪士尼、環球、華納影業三巨頭 提告陸AI公司「侵權好萊塢角色」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國三大影視集團迪士尼、環球及華納兄弟16日聯合對大陸人工智慧新創公司稀宇科技（MiniMax）提起版權訴訟，指控其盜用好萊塢片廠的知識產權。圖為在佛州迪士尼世界的魔術王國。（美聯社）
美國三大影視集團迪士尼、環球及華納兄弟16日聯合對大陸人工智慧新創公司稀宇科技（MiniMax）提起版權訴訟，指控其圖像與影片生成服務「海螺AI」未經授權使用多個好萊塢受版權保護的角色，「完全無視美國版權法」，並要求禁止其繼續提供相關服務及交出涉嫌侵權所得。

路透報導，迪士尼（Disney）、康卡斯特公司（Comcast）旗下環球影業（Universal Pictures）及華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）共同對大陸人工智慧新創企業稀宇科技提出版權訴訟，指控其圖像與影片生成服務「海螺AI」利用好萊塢片廠的知識產權。

彭博指，該訴訟於當地時間16日在美國加州地方法院提交，訴狀稱稀宇科技「完全無視美國版權法，將價值巨大的受版權保護角色視為己有」。訴狀顯示，稀宇科技「大膽地」（audaciously）使用上述公司的受版權保護角色，將「海螺AI」宣傳為「口袋裡的好萊塢」（Hollywood studio in your pocket），並用於廣告及推廣。只需簡單文字提示，用戶即可生成含有星際大戰黑武士、小小兵、神力女超人、巴斯光年等知名角色的可下載圖像與影片，畫面還有稀宇科技及海螺AI標識。

此外，根據訴狀，3家影業公司表示，稀宇科技未依要求採取合理措施避免侵權，反而積極參與並鼓勵侵權行為。3家公司發表聲明指，「以負責任的方式推動AI創新至關重要，而今天針對稀宇科技的訴訟再次展現我們共同承諾：無論侵權者身在何處，都必須為其違反版權法的行為承擔責任。」

路透補充，訴訟要求稀宇科技交出任何因涉嫌版權侵權所獲利潤或財務收益，並請求法院下令禁止侵權，稀宇科技不得在未有適當版權保護的情況下繼續提供「海螺AI」服務。

公開資料顯示，稀宇科技成立於2021年，總部位於上海，已開發多款生成式AI模型，用於支持一系列配套應用程序，包括「海螺AI」與聊天機器人「Talkie」等應用。該公司估值約30億美元，並尋求最快在今年上市。

事實上，好萊塢近年來對大量AI公司採取強硬立場，這些公司利用先進技術讓用戶通過簡單的文本提示生成內容。今年6月，迪士尼與環球已對AI圖像生成公司Midjourney提起訴訟，指控其透過未授權的受版權保護作品訓練軟件。本月稍早，華納兄弟亦在舊金山對Midjourney單獨提告。

美國 兄弟 好萊塢

