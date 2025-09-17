TikTok將達協議？大陸官媒：陸將依法審批TikTok技術與知識產權授權

中美在西班牙完成新一輪會談後，雙方皆指就短影音平台TikTok一事達成基本框架共識。中共中央黨報「人民日報」17日刊發評論文章稱，中方堅決維護國家利益和中資企業合法權益的原則立場沒有變，同時，還將依法審批短影音平台TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。

另外，路透指出，美國總統川普（Donald Trump）16日簽署行政令，第4次延長對TikTok的禁令執行寬限期至12月16日。同日稍早，川普還曾表示，美國和中國大陸已就TikTok的運營問題達成框架協議，美方很快會公布買家，「多家大型企業有意收購（TikTok）」。

人民日報17日在要聞版刊發署名「鐘聲」（意指中國之聲）的評論稱，當地時間9月14日至15日，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談。雙方以兩國元首通話重要共識為引領，就雙方關注的經貿問題進行坦誠、深入、富有建設性的溝通，就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成基本框架共識。這再次說明堅持互相尊重、平等協商，中美雙方能夠以對話增進共識、以行動促進共贏。

文章指，TikTok問題是此次會談的重要內容，以合作方式妥善解決相關問題是此次會談取得的積極進展。中國一向反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價尋求達成任何協議。

文章接著說，此次會談，中美雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用授權等方式解決TikTok問題達成基本共識，充分證明蠻橫施壓不是解決問題之道，相互尊重、平等協商才是共贏的智慧。

另，文章提到，中方之所以與美國就TikTok問題達成相關共識，是因為這一共識基於相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，符合雙方的利益。這體現中方的建設性和負責任態度。「中國堅決維護國家利益和中資企業合法權益的原則立場沒有變，將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。」

文章強調，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。美國應按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中資企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。雙方都進一步認識到健康穩定的中美經貿關係的重要性，接下來當繼續密切溝通、相向而行。