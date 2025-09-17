中企500強出爐 267家營收逾千億
9月15日，「2025中國企業500強」榜單出爐：入圍門檻「23連升」，增至479.6億元（人民幣，下同）；實現歸屬母公司的淨利潤4.71兆元，較上年增長4.39%；營收超過千億元的企業數量增加至267家。
新華社報導，以「500強」為代表的大企業交出亮眼成績單：2024年，中國企業500強營收總規模為110.15兆元；資產總額為460.85兆元，較上年增長7.46%；收入淨利潤率提升至4.27%。
大陸「十四五」以來，中國企業500強整體規模邁上新台階，入圍門檻提高逾87億元，營收總額、資產總額分別增長超過22%和34%。
看資源投入，入圍企業平均研發強度連續8年提升，創下1.95%的新高，其中攜程集團、華為、中興通訊等9家企業研發強度超過10%。
看創新成果，入圍企業持有的有效專利總數已達224.37萬件，比上年增長超一成，其中創新「成色」更足的發明專利已連增6年，達到103.96萬件。
從最新報告看，中國企業布局優化，「新」風撲面。新能源設備製造、動力和儲能電池、通信設備及計算機製造、半導體及面板製造等。今年榜單上，先進製造業入圍企業數量達到32家，較「十三五」末期增加了9家。同時，「中國戰略性新興產業領軍企業100強」的戰略性新興業務收入和利潤在總量中的占比，均已超過40%。
在先進製造業等領域入圍企業數量不斷增加、新興產業企業發展壯大的同時，煤炭採掘及採選業、房地產業入圍企業持續減少。
值得關注的是，近年來入圍「500強」的民營企業數量總體保持增勢。在今年的榜單上，國企、民企入圍企業「平分秋色」，分別為251家、249家。
報導說，大企業之大，不僅在規模，更在責任和擔當。展望未來，期待以「500強」為代表的中國大企業發揮示範帶動作用，更好激發創新創造活力，全力推進高品質發展。
