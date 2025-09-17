放眼全球 蘇州民企三招破內捲

在中國大陸經濟版圖中，蘇州是民營經濟最活躍的地級市之一。多地企業低價競爭、同質化競爭備受關注時，蘇州民營企業以深耕技術、挖掘藍海、開拓多元市場等方式探索破除內捲之道。

中新社報導，走進思必馳科技股份有限公司，這家2008年落戶蘇州的企業，多年來專注人機交互技術。在智能座艙，工作人員發出語音指令，可迅速實現智慧導航、多媒體娛樂等多種功能；在「未來教室」，借助AI聲像追蹤技術，師生影片畫面自動切換、追蹤，聲音與圖像實時同步。

該公司產品已應用於智慧汽車、智慧家電及數位辦公等多種場景。董事會秘書龍夢竹介紹，思必馳與高校共建人機交互聯合實驗室，推動創新成果轉化；在當地政策支持下，還牽頭成立長三角、江蘇省和蘇州市三級創新聯合體，聯合多方共同推進重大項目。龍夢竹還透露，以人工智慧為例，蘇州引進了很多相關企業，雖存有競爭關係，但更多是合作。「共同目標是把中國人工智慧產業發展起來，我們要參與全球競爭」。

模擬胚胎自然發育狀態的時差培養箱、智能液氮罐、全自動玻璃化冷凍儀等。在蘇州貝康醫療股份有限公司一樓展區，系列儀器設備吸引參觀者駐足。這家成立於2010年的上市公司，聚焦輔助生殖領域藍海，走出差異化發展之路。

這家企業推出的胚胎植入前染色體非整倍體檢測試劑盒，填補了中國第三代試管嬰兒技術中試劑盒的臨床空白。在董事長梁波看來，該領域產業規模相對有限，但大陸必須有自己的產業鏈，多數設備、耗材的國產化替代空間較大。憑藉先發優勢，該公司近年通過自主研發、海外併購，推出符合臨床需求的設備、試劑、耗材等創新產品，服務全球超過1000家輔助生殖機構。 「走出去」是企業增強國際競爭力、拓展發展空間的重要舉措。深耕大陸國內業務的科沃斯機器人股份有限公司，也把目光投向海外。這家企業主要從事家庭服務機器人、智慧化清潔機械及設備的研發、設計與製造，旗下產品遠銷170個國家和地區。公司總經理莊建華介紹，自2011年啟動品牌出海，科沃斯已在美國、德國、日本建立子公司，在新加坡設立海外業務總部。2024年公司營收165億元（人民幣，下同），其中海外營收68億元，占比逾四成。

數據顯示，今年上半年，蘇州民營投資在全市對外投資項目總數和投資總額中的占比分別為88.1%和74.2%；蘇州民企完成進出口總額4866億元，同比增長3.1%，其中出口達3638.3億元，同比增長10.2%，展現出強大的國際市場競爭力。