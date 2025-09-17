聽新聞
阿里攻AI宣戰京東、美團 傳馬雲強勢回歸

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
彭博引述知情人士稱，淡出多年的阿里巴巴創辦人馬雲重返公司，直接參與度達五年來最高。美聯社
彭博引述知情人士指出，在淡出公眾視野多年後，阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」阿里，參與公司事務的程度達到二○一九年卸任董事局主席以來最高。據悉，馬雲正推動阿里轉向人工智慧（ＡＩ）業務，並向電商對手京東和美團宣戰。

彭博稱，阿里內部留言板貼有「ＭＡＧＡ」標語，即「Make Alibaba Great Again」（讓阿里再次偉大），反映公司高層對馬雲回歸寄予厚望，以及阿里的雄心壯志。知情人士稱，馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，他在阿里決定斥資人民幣五百億元補貼，以應對京東進入外賣市場的決策中發揮重要作用。

自二○二三年以來，阿里由馬雲手下最資深兩位大將，包括現任阿里主席蔡崇信及首席執行長吳泳銘掌管，官方尚未公開馬雲是否以任何正式身分回歸。但知情人士表示，如今是現年六十一歲的馬雲自二○一九年卸任董事局主席來，最「親力親為」的時候。除參與數十億美元支出決策，他還要求持續向他滙報阿里全面ＡＩ業務發展情況。

外界期待這位昔日大陸最知名科技領袖重返阿里，將此視為大陸科技產業可能重新獲得政府青睞的訊號。雖然目前尚不清楚他的回歸是否已獲北京明確首肯，但今年二月馬雲與大陸國家主席習近平的「握手」（出席民營企業座談會），被視為其回歸訊號之一。

知情人士還指，高層正試圖讓馬雲明白，阿里百分之八十五市占率的時代已過。在最近成功收復一些「失地」後，他押注公司的核心購物平台淘寶能擊敗京東和美團。高盛數據顯示，截至七月，阿里在大陸外賣市場占百分之四十三，略低於美團的百分之四十七。

