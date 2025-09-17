馬雲催動AI「強勢回歸」阿里 主導外賣補貼大戰

彭博引述知情人士指出，阿里巴巴創辦人馬雲「強勢回歸」，參與公司事務的程度達到2019年卸任董事長以來最高，推動阿里轉向AI領域，並主導外賣補貼大戰。

阿里內部留言板貼有「MAGA」標語，即「Make Alibaba Great Again」（讓阿里再次偉大），反映公司高層對於馬雲的回歸寄予厚望。

阿里巴巴官方未公開馬雲是以何種身分回歸。但知情人士表示，如今是現年61歲的馬雲自2019年卸任董事長以來，最「親力親為」的時候。

除參與數十億美元支出決策，他還要求持續向他滙報阿里全面AI業務發展的最新情況；馬雲更曾在一天內給一位高級主管發了三次訊息，詢問進度。

外界期待這位昔日大陸最富有、最知名的科技領袖重返阿里已久，將此視為大陸科技產業可能重新獲得政府青睞的訊號。

雖然目前尚不清楚他的回歸是否已經獲得北京方面明確首肯，但今年2月馬雲與大陸國家主席習近平的「握手」，被視為其回歸訊號之一。同時，這也被視為他在北京當局希望借助AI促進增長之際，重獲認可的訊號。

馬雲自2月出席習近平主持的民營企業座談會後就開始頻繁現身。

5月9日，馬雲現身總部創業公寓「湖畔小屋」，鼓勵員工堅持創業精神，持續創新，阿里集團CEO吳泳銘也在現場。

如今的阿里巴巴已非當年馬雲時的如日中天，阿里高層主管正試圖讓馬雲明白，阿里電商85%市占率的時代已過，但馬雲的創業拚勁還在，最近成功收復一些「失地」後，他押注公司的核心購物平台淘寶能擊敗京東和美團。高盛數據顯示，截至7月，阿里在大陸外賣市場占43%，略低於美團的47%。

知情人士稱，馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，他在阿里決定斥資人民幣500億元補貼，以應對京東進入外賣市場的決策中發揮重要作用。

值得一提的是，雖然已經隱退多年，但馬雲的身家常年穩居《新財富雜誌500創富榜》前十名。

不過，相較2020年登上該榜單時的人民幣3,021億元，馬雲今年的身家縮水至人民幣2,000億元，位居第七名。