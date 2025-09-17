騰訊應用繁榮計畫 揭底牌

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

2025騰訊全球數字生態大會昨（16）日在深圳舉行，會上發布AI應用繁榮計畫，涵蓋「AI共創營」和「AI百校行」兩大核心。面對各界關注的算力問題，騰訊集團高級執行副總裁湯道生透露，目前騰訊正在與大陸國內主流晶片廠商進行合作、適配。

騰訊新一期AI共創營正式啟動，18家合作夥伴共同參加啟動儀式，將圍繞騰訊混元大模型、騰訊雲智慧體開發平台以及騰訊元器，共同孵化垂直場景中的智能體（AI代理）與大模型應用。

目前，騰訊AI共創營已有超300家企業報名，覆蓋金融、法律、製造、消費等領域。

湯道生強調，騰訊聚焦做軟體、模型的部分，將針對不同的場景尋找最合適的硬體、最合適的模型和最合適的工具。

湯道生並表示，騰訊在過去也有機器人實驗室，該公司重點不是要自己去做一個機器人，更多的是希望透過在軟體技術、模型、人工智慧的一些能力，希望能夠開放出來，給到更多具身智能的企業，透過一些標準化的方式，管理的方式，支援整個行業加速發展。

資料顯示，過去三年，騰訊雲國際業務持續高雙位數增長。

深圳 法律 算力

