快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

香港最新失業率維持3.7% 各行業升降不同

中央社／ 香港16日電
失業率示意圖。圖／AI生成
失業率示意圖。圖／AI生成

港府今天公布，香港6至8月失業率為3.7%，與上次公布的5至7月失業率相同，各行業失業率則升降不一。相關官員對未來香港勞動市場有較樂觀看法，認為香港經濟穩定成長將為勞工就業需求提供支持。

根據港府統計處今天發布的統計，今年6至8月各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一。其中餐飲服務活動業、製造業出現上升；建築業、專業商用服務業則有下跌。

目前香港的總就業人數為368萬600人，總勞動人口為383萬1600人。

香港勞工及福利局長孫玉菡評論最新失業數字時說，儘管就業情況會繼續受個別行業的經營狀況影響，但香港經濟穩定成長，加上政府推出多項強化經濟動能和提振消費的措施，將會為整體勞工就業需求提供支持。

香港 失業

延伸閱讀

港政界促投資移民買樓放寬 門檻從642萬美元降至385萬美元

香港前8月548宗涉藥房不良營銷手法投訴 旅客占71%

香港青少年被捕降14% 警推新版「師長攻略」防罪護港青

民調：港人對政府不滿意比例升至45.1%

相關新聞

大陸出招擴大服務消費 五大方向祭出19項措施

為刺激內需消費大陸官方頻出招，大陸商務部等9部門16日對外發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出涵蓋5方面的19項...

讓阿里再次偉大？傳馬雲強勢回歸 助阿里轉向AI

彭博引述知情人士指出，在淡出公眾視野多年後，阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」阿里，參與公司事務的程度達到2019年卸任...

香港最新失業率維持3.7% 各行業升降不同

港府今天公布，香港6至8月失業率為3.7%，與上次公布的5至7月失業率相

發展智能網聯新能源汽車 杜紫軍：兩岸技術優勢有高度互補性

重慶台灣周活動「兩岸信息通信合作合作發展研討會」16日舉行。本次主題「智聯新程——攜手兩岸智能網聯新能源汽車產業發展」，...

人行行長：全球金融治理需防範監管套利和風險跨境傳導

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝指出，全球金融治理監管仍然碎片化、新興領域監管不足以及非銀行中介機構風險上升等挑戰。他...

中美關稅戰 台企聯前會長王屏生：「可良幣驅逐劣幣」

中美在西班牙完成新一輪經貿會談，但關稅問題仍未有定案，對此，大陸全國台企聯榮譽會長、錫山家具集團董事長王屏生16日受訪表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。