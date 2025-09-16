香港最新失業率維持3.7% 各行業升降不同

港府今天公布，香港6至8月失業率為3.7%，與上次公布的5至7月失業率相同，各行業失業率則升降不一。相關官員對未來香港勞動市場有較樂觀看法，認為香港經濟穩定成長將為勞工就業需求提供支持。

根據港府統計處今天發布的統計，今年6至8月各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一。其中餐飲服務活動業、製造業出現上升；建築業、專業商用服務業則有下跌。

目前香港的總就業人數為368萬600人，總勞動人口為383萬1600人。

香港勞工及福利局長孫玉菡評論最新失業數字時說，儘管就業情況會繼續受個別行業的經營狀況影響，但香港經濟穩定成長，加上政府推出多項強化經濟動能和提振消費的措施，將會為整體勞工就業需求提供支持。