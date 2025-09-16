大陸經濟成長入夏呈疲態 官方再刺激經濟有緊迫性

華爾街日報報導，從中國國家統計局昨天發布的8月份經濟數據顯示，中國多項經濟指標成長均告放緩，房市、失業率、通縮均未見改善，顯現「夏季疲乏」跡象，加大了中國政府進一步採取經濟刺激措施的緊迫性。

報導直指，整體上，官方15日公布的這些數據顯示，中國經濟在今年早些時候出現「意外成長」後，已經顯現疲態。另一個訊號則是，中國官方遏制極端競爭的「反內捲」運動，可能已開始抑制過度生產和投資。

受全球貿易局勢緊張及生產率提升放慢等因素影響，中國依賴出口和投資的成長模式，正面臨越來越大的挑戰。經濟學家和政策顧問紛紛呼籲中國調整經濟結構，讓經濟更多地由消費來驅動。

然而，一些分析人士認為，只要中國今年仍有望實現官方定出的5%左右經濟成長目標，中國政府就可能暫不推出刺激家庭支出的重大舉措。但經濟學家預計，隨著美國關稅衝擊全球貿易，加上企業囤積庫存的提振效應消退，中國今年剩餘時間的經濟增幅恐將放緩，不如上半年。

迄今為止，中國刺激支出的主要舉措，是為購買家電、電動汽車等商品提供補貼的「消費品以舊換新」計劃。這項計劃自2024年推出以來帶動了零售額成長，但鑑於消費者購買大件商品的頻率不高，這項計劃可能後勁不足。

官方15日公布的數據顯示，8月份中國社會消費品零售總額僅年增3.4%，低於7月份的3.7%，也低於專家預測的4%。

近年來，中國家庭需求一直疲軟，長期低迷的房市及對經濟前景的擔憂，促使消費者增加儲蓄並控制支出。與此同時，許多行業正面臨極度競爭和價格戰，在太陽能和電動汽車等中國領導人重點倡導的行業，尤其如此。

經濟學家認為，中國政府最近在一些關鍵行業遏制過剩產能以及今年夏天高溫、暴雨和洪水等惡劣天氣因素都對工廠活動構成壓力，拖累了工業增加值，這使得中國8月份工業增加值僅成長5.2%，低於7月份的5.7%，也低於專家先前預測的5.8%。

此外，今年1至8月中國房地產開發投資下降12.9%，降幅大於1至7月的12%。而1至8月中國新建商品住宅銷售額下降7%，降幅大於1至7月的6.2%。而華爾街日報根據中國國家統計局數據計算顯示，8月份中國70個大中城市平均房價仍較去年同期下滑3%，但略小於7月份的3.4%。

報導引述官方數據指出，隨著成百上千萬大專畢業生進入就業市場，中國8月份城鎮調查失業率為5.3%，略高於7月份的5.2%。而官方稍早公布的8月份出口年增僅4.4%，也是6個月來最慢的增幅。

與此同時，中國生產者物價指數（PPI）已近3年處於收縮區域，8月份年減2.9%。至於消費者物價指數（CPI）的成長率也一直在零上下徘徊，8月份仍年減0.4%。