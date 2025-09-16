大陸鋼鐵出口量將創新高 各國關稅反彈恐加劇

路透社報導，儘管有許多國家對中國鋼鐵實施關稅措施，中國今年的鋼鐵出口量仍可能創新高，預估將成長4%至9%，打破先前看跌的預測。然而這也可能引發各國對中國更加強烈的關稅反彈。

路透社今天報導，根據11名分析師預測，今年中國鋼鐵出口量將成長4%至9%，達到1.15億至1.2億公噸。這些分析師在今年稍早都預測出口量將下降。

中國鋼鐵產量占全球總產量一半以上。報導指出，今年創紀錄的出口顯示，中國國內已無法消化鋼鐵，需要新的市場。中國鋼鐵消費量，在房市崩盤前的2020年達到高峰。中國上次鋼鐵出口高峰是在2015年，之後隨著各國貿易壁壘不斷上升，以及中國房地產市場繁榮刺激建築業對鋼材的需求，出口開始下降。

今年中國鋼鐵製造商轉向關稅壁壘較低，或是沒有障礙的新市場來維持出口。中國最大的上市鋼鐵企業寶鋼股份8月間表示，對中東、中亞和北非等新興市場的出貨量快速成長，預計今年出口量將達1000萬噸。

今年前7個月，中國對沙烏地阿拉伯、馬來西亞和泰國的鋼鐵出口量分別較去年同期成長24%、14%和13%。馬來西亞於7月對部分進口產品徵收反傾銷稅。

中國鋼鐵工業協會在8月底的報告中稱，今年前7個月，中國對主要貿易夥伴越南和韓國的出口分別下降了20%和10%，這兩個國家也實施了反傾銷措施。

一位不願具名的華東鋼鐵貿易商表示，目前幾乎沒有來自越南和韓國的訂單，現在只能開拓新市場。

然而為避免關稅，鋼鐵企業轉向出口鋼坯這類附加價值較低的半成品原料。今年前7個月，中國鋼坯出口量年增3倍，而用於建築的鋼筋出口激增77%。海關數據顯示，今年前8個月中國鋼鐵出口量增加10%，但以美元計價的出口額卻下降1%。

報導指出，分析師們預估，受保護主義影響，中國鋼鐵出口將在今年達到頂峰。諮詢公司KallanishCommodities數據主管古提瑞茲（Tomas Gutierrez）表示，「海外市場已經飽和，貿易壁壘不斷增加。海外銷售不會變得更容易」。

全球貿易數據與分析公司Kpler則預估，到2026年，中國鋼鐵出口量將回落至1億至1.05億噸之間。