快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

大陸鋼鐵出口量將創新高 各國關稅反彈恐加劇

中央社／ 上海16日電

路透社報導，儘管有許多國家對中國鋼鐵實施關稅措施，中國今年的鋼鐵出口量仍可能創新高，預估將成長4%至9%，打破先前看跌的預測。然而這也可能引發各國對中國更加強烈的關稅反彈。

路透社今天報導，根據11名分析師預測，今年中國鋼鐵出口量將成長4%至9%，達到1.15億至1.2億公噸。這些分析師在今年稍早都預測出口量將下降。

中國鋼鐵產量占全球總產量一半以上。報導指出，今年創紀錄的出口顯示，中國國內已無法消化鋼鐵，需要新的市場。中國鋼鐵消費量，在房市崩盤前的2020年達到高峰。中國上次鋼鐵出口高峰是在2015年，之後隨著各國貿易壁壘不斷上升，以及中國房地產市場繁榮刺激建築業對鋼材的需求，出口開始下降。

今年中國鋼鐵製造商轉向關稅壁壘較低，或是沒有障礙的新市場來維持出口。中國最大的上市鋼鐵企業寶鋼股份8月間表示，對中東、中亞和北非等新興市場的出貨量快速成長，預計今年出口量將達1000萬噸。

今年前7個月，中國對沙烏地阿拉伯、馬來西亞和泰國的鋼鐵出口量分別較去年同期成長24%、14%和13%。馬來西亞於7月對部分進口產品徵收反傾銷稅。

中國鋼鐵工業協會在8月底的報告中稱，今年前7個月，中國對主要貿易夥伴越南和韓國的出口分別下降了20%和10%，這兩個國家也實施了反傾銷措施。

一位不願具名的華東鋼鐵貿易商表示，目前幾乎沒有來自越南和韓國的訂單，現在只能開拓新市場。

然而為避免關稅，鋼鐵企業轉向出口鋼坯這類附加價值較低的半成品原料。今年前7個月，中國鋼坯出口量年增3倍，而用於建築的鋼筋出口激增77%。海關數據顯示，今年前8個月中國鋼鐵出口量增加10%，但以美元計價的出口額卻下降1%。

報導指出，分析師們預估，受保護主義影響，中國鋼鐵出口將在今年達到頂峰。諮詢公司KallanishCommodities數據主管古提瑞茲（Tomas Gutierrez）表示，「海外市場已經飽和，貿易壁壘不斷增加。海外銷售不會變得更容易」。

全球貿易數據與分析公司Kpler則預估，到2026年，中國鋼鐵出口量將回落至1億至1.05億噸之間。

對中 分析師 馬來西亞

延伸閱讀

中美關稅戰 台企聯前會長王屏生：「可良幣驅逐劣幣」

切斷俄國石油收入 貝森特要歐洲先行動

上有政策下有對策？惠而浦舉報對手 低報售價避川普關稅

3500億美元投資美國生變？ 韓媒：不如吞25%關稅

相關新聞

弱美元加降息預期...新興市場ETF獲青睞 大陸市場成吸金冠軍

新興市場股票和債券交易所買賣基金（ETF）持續獲得投資者青睞，資金連續第5周流入此類ETF。其中，中國大陸市場資金流入規...

大陸出招擴大服務消費 五大方向祭出19項措施

為刺激內需消費大陸官方頻出招，大陸商務部等9部門16日對外發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出涵蓋5方面的19項...

香港最新失業率維持3.7% 各行業升降不同

港府今天公布，香港6至8月失業率為3.7%，與上次公布的5至7月失業率相

發展智能網聯新能源汽車 杜紫軍：兩岸技術優勢有高度互補性

重慶台灣周活動「兩岸信息通信合作合作發展研討會」16日舉行。本次主題「智聯新程——攜手兩岸智能網聯新能源汽車產業發展」，...

人行行長：全球金融治理需防範監管套利和風險跨境傳導

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝指出，全球金融治理監管仍然碎片化、新興領域監管不足以及非銀行中介機構風險上升等挑戰。他...

中美關稅戰 台企聯前會長王屏生：「可良幣驅逐劣幣」

中美在西班牙完成新一輪經貿會談，但關稅問題仍未有定案，對此，大陸全國台企聯榮譽會長、錫山家具集團董事長王屏生16日受訪表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。