快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

聽新聞
0:00 / 0:00

人行行長：全球金融治理需防範監管套利和風險跨境傳導

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日撰文指，呼籲國際社會落實監管改革，加強跨境協同，防範監管套利與風險跨境傳導，並以國際貨幣基金組織為核心構建全球金融安全網。記者陳政錄／攝影
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日撰文指，呼籲國際社會落實監管改革，加強跨境協同，防範監管套利與風險跨境傳導，並以國際貨幣基金組織為核心構建全球金融安全網。記者陳政錄／攝影

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝指出，全球金融治理監管仍然碎片化、新興領域監管不足以及非銀行中介機構風險上升等挑戰。他呼籲，國際社會落實既有監管改革措施，加強跨境監管協同，防範監管套利與風險跨境傳導，並強調以國際貨幣基金組織為核心，構建多元、高效的全球金融安全網。

潘功勝在16日出版的2025年第18期《求是》雜誌上發表署名文章《堅定實踐全球治理倡議持續推進全球金融治理改革完善》。他在文中寫道，全球金融治理是全球治理的重要組成部分。當前，全球金融穩定體系面臨一些新的挑戰。

潘功勝首先指出，監管框架仍然碎片化，甚至出現「競爭性逐底」的傾向。近來，《巴塞爾協定III》等國際監管規則的執行，受成員國國內政治因素影響出現擺動，可能會帶來監管套利，削弱全球金融穩定體系。國際社會應積極落實已議定的監管改革措施，防範監管套利和風險跨境傳導。

再來，潘功勝表示，數字金融等一些新興領域監管不足。比如，對於快速擴張的加密資產市場和氣候風險相關的監管框架，全球監管協調不足，監管取向大幅擺動並受過強的政治因素驅動；人工智能在金融領域的應用，缺乏統一監管標準。全球需要加強監管協同，補齊全球金融監管短板。

另，潘功勝稱，對非銀行中介機構的監管仍然薄弱。過去20年，非銀行中介機構在全球融資中的比重大幅上升。這類融資穩定性較弱，透明度較低，槓桿水平不斷上升，監管有待加強。

展望未來，以強有力的國際貨幣基金組織為核心，構建多元、高效的全球金融安全網，維護全球金融監管規則的一致性和權威性，是防範與化解國際經濟金融危機的關鍵路徑，也是世界各國和國際組織應該繼續堅持和努力的方向。

針對國際貨幣，潘功勝表示，從歷史來看，國際貨幣體系始終處於演進之中，國際主導貨幣的更替反映國際格局的深刻變化，本質上是國家競爭力的迭代。17世紀，荷蘭盾成為早期國際通用貨幣；18世紀末至20世紀上半葉，英鎊成為國際主導貨幣；二戰後，美元確立國際主導貨幣地位並延續至今。

他認為，未來國際貨幣體系可能繼續朝著少數幾個主權貨幣並存、相互競爭、相互制衡的格局演進。無論是單一主權貨幣還是少數幾個主權貨幣作為國際主導貨幣，主權貨幣國都需要承擔相應責任，強化國內財政紀律和金融監管，推進經濟結構性改革。

貨幣 風險 主權

延伸閱讀

埃及推「阿拉伯北約」抗以色列 卡達召盟友建軍：該懲罰了

TikTok不賣就禁成美中協議試金石 川普放話「看中國要怎麼做」

與AIT口徑一致 美國務院：二戰文件未決台灣最終政治地位

卡達籲拒雙重標準 緊急峰會擬對以色列追究責任

相關新聞

讓阿里再次偉大？傳馬雲強勢回歸 助阿里轉向AI

彭博引述知情人士指出，在淡出公眾視野多年後，阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」阿里，參與公司事務的程度達到2019年卸任...

人行行長：全球金融治理需防範監管套利和風險跨境傳導

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝指出，全球金融治理監管仍然碎片化、新興領域監管不足以及非銀行中介機構風險上升等挑戰。他...

中美關稅戰 台企聯前會長王屏生：「可良幣驅逐劣幣」

中美在西班牙完成新一輪經貿會談，但關稅問題仍未有定案，對此，大陸全國台企聯榮譽會長、錫山家具集團董事長王屏生16日受訪表...

全球AI競賽加劇 騰訊據報4年來首度發行債券

隨著全球人工智慧（AI）競賽加速，大陸網路巨頭騰訊已開始推銷點心債（dim sum bond，離岸人民幣債券），投入科技...

新靶子？ 羅永浩：西貝「軍師」華與華收6千萬 教糊弄人

一場關於預製菜的風波，讓知名營銷諮詢公司「華與華」成為羅永浩的「新靶子」。「收著6000萬(人民幣，約842萬美元)諮詢...

騰訊宣布 已全面適配大陸主流國產晶片

「2025騰訊全球數字生態大會」16日起一連兩日舉行，面對各界關注的算力問題，騰訊副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬在主峰會上表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。