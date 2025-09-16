人行行長：全球金融治理需防範監管套利和風險跨境傳導

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝指出，全球金融治理監管仍然碎片化、新興領域監管不足以及非銀行中介機構風險上升等挑戰。他呼籲，國際社會落實既有監管改革措施，加強跨境監管協同，防範監管套利與風險跨境傳導，並強調以國際貨幣基金組織為核心，構建多元、高效的全球金融安全網。

潘功勝在16日出版的2025年第18期《求是》雜誌上發表署名文章《堅定實踐全球治理倡議持續推進全球金融治理改革完善》。他在文中寫道，全球金融治理是全球治理的重要組成部分。當前，全球金融穩定體系面臨一些新的挑戰。

潘功勝首先指出，監管框架仍然碎片化，甚至出現「競爭性逐底」的傾向。近來，《巴塞爾協定III》等國際監管規則的執行，受成員國國內政治因素影響出現擺動，可能會帶來監管套利，削弱全球金融穩定體系。國際社會應積極落實已議定的監管改革措施，防範監管套利和風險跨境傳導。

再來，潘功勝表示，數字金融等一些新興領域監管不足。比如，對於快速擴張的加密資產市場和氣候風險相關的監管框架，全球監管協調不足，監管取向大幅擺動並受過強的政治因素驅動；人工智能在金融領域的應用，缺乏統一監管標準。全球需要加強監管協同，補齊全球金融監管短板。

另，潘功勝稱，對非銀行中介機構的監管仍然薄弱。過去20年，非銀行中介機構在全球融資中的比重大幅上升。這類融資穩定性較弱，透明度較低，槓桿水平不斷上升，監管有待加強。

展望未來，以強有力的國際貨幣基金組織為核心，構建多元、高效的全球金融安全網，維護全球金融監管規則的一致性和權威性，是防範與化解國際經濟金融危機的關鍵路徑，也是世界各國和國際組織應該繼續堅持和努力的方向。

針對國際貨幣，潘功勝表示，從歷史來看，國際貨幣體系始終處於演進之中，國際主導貨幣的更替反映國際格局的深刻變化，本質上是國家競爭力的迭代。17世紀，荷蘭盾成為早期國際通用貨幣；18世紀末至20世紀上半葉，英鎊成為國際主導貨幣；二戰後，美元確立國際主導貨幣地位並延續至今。

他認為，未來國際貨幣體系可能繼續朝著少數幾個主權貨幣並存、相互競爭、相互制衡的格局演進。無論是單一主權貨幣還是少數幾個主權貨幣作為國際主導貨幣，主權貨幣國都需要承擔相應責任，強化國內財政紀律和金融監管，推進經濟結構性改革。