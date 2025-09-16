中美關稅戰 台企聯前會長王屏生：「可良幣驅逐劣幣」

中美在西班牙完成新一輪經貿會談，但關稅問題仍未有定案，對此，大陸全國台企聯榮譽會長、錫山家具集團董事長王屏生16日受訪表示，若以好的一面來看，關稅提高對於已成功轉型升級，生產高質量產品的在陸台商有利，可以達到「良幣驅逐劣幣」，但風險是美方政策充滿不確定性。所以這幾年，已有約達八到九成，生產低檔（低價值、低毛利）產品的企業或產能離開了。

王屏生曾任大陸全國台企聯總會長，16日在湖南長沙出席湘台會開幕式後接受訪問。

王屏生說，美國加徵關稅對企業而言，其實存在多重複雜影響，因為除了關稅本身，還需考慮美方進口商、通路商的採購壓價，例如過去沃爾瑪這些企業到大陸採購，壓價比例有時甚至比現在的川普政府關稅還狠，因為它們會調查生產工廠的材料、工資等製造成本。

王屏生進一步說，現在加上關稅，使得低檔產品失去競爭力，這導致「你做低檔的東西的話你肯定撐不住，肯定要離開的」。據他判斷，這幾年已有約達八到九成，生產低檔產品的企業或產線離開大陸，就連他的公司也將部分低價值產品產能轉移到東南亞，留在大陸的為高檔產品線。

不過，在近年大陸台商為避免陷入低價競爭，推動產業轉型升級，拉高產品本身或附加價值下，王屏生認為，這或許也有好的一面，因為以前是劣幣驅逐良幣，現在是良幣可以驅逐劣幣，留在大陸的台商，多是有經營品牌，生產中高檔產品，或是一些關鍵性、高科技的產品，就能承受住關稅衝擊。

但王屏生也不諱言，風險是美國關稅政策充滿高度不確定性，常將政治因素與經貿綁在一起，企業需靈活調整。

在發展大陸內需市場上，本次出席湘台會開幕式，與湘潭經開區簽約智能裝備產業園項目的松德投資控股有限公司總監鄭光益指出，公司主要以工業智能設備的開發製造為主，此次投資成立智能裝備產業園，是看好當地的行政效率和期待形成上中下游產業集群效應。