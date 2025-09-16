全球AI競賽加劇 騰訊據報4年來首度發行債券

隨著全球人工智慧（AI）競賽加速，大陸網路巨頭騰訊已開始推銷點心債（dim sum bond，離岸人民幣債券），投入科技公司加速融資的行列。

據彭博報導，一位知情人士透露，騰訊正計劃尋求出售5年期、10年期和30年期的離岸人民幣計價票據，初始價格指引分別在2.6%、3%和3.6%左右。該人士稱，交易最早可能在16日定價。

報導稱，若此次發行成功，將是騰訊首次發行點心債，也是自2021年4月以來騰訊首次發行債券。知情人士補充，擬議的高級無抵押債券募集資金將用於公司一般用途。

另，英國《金融時報》報導，此次債券發行規模尚未具體公布，由摩根大通、美國銀行美林、摩根士丹利等多家投行承銷與組織。彭博彙編數據顯示，騰訊現有未償還票據約177.5億美元，包括2026年1月到期的10億美元票據及明年4月到期的5億美元證券。

報導還指，此次融資措施，正值大陸科技公司加緊投入數十億美元用於人工智慧與雲計算領域建設。根據彭博情報的一份報告，阿里巴巴、騰訊、百度和京東等公司近期也透過發行人民計價債券或可轉換債（convertible bond）來籌集資金，用於擴大基礎設施、數據中心建設以及AI模型訓練等方面。今年的總資本支出預計將達到320億美元，比2023年的130億美元翻了一倍多。

彭博指出，阿里巴巴上周完成約32億美元可轉債發行，百度也近期透過點心債募集約44億元人民幣，此外，美團亦考慮發行離岸人民幣債券。分析人士認為，中國科技公司加速融資與全球AI競賽及市場擴張密切相關。

騰訊財報顯示，其2024年營收約人民幣6,600億元，顯示其財力雄厚。此輪發行並未在美國證券法下註冊，僅面向離岸市場，並利用香港這一金融中心的自由度來進行操作，以繞過大陸資本管制等限制，將募集資金靈活部署至AI、雲端基礎設施等增長性業務。