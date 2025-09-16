快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

聽新聞
0:00 / 0:00

全球AI競賽加劇 騰訊據報4年來首度發行債券

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據彭博報導，騰訊擬發行4年來的首筆債券，加入阿里及百度等陸資科技股的發債浪潮。（路透）
據彭博報導，騰訊擬發行4年來的首筆債券，加入阿里及百度等陸資科技股的發債浪潮。（路透）

隨著全球人工智慧（AI）競賽加速，大陸網路巨頭騰訊已開始推銷點心債（dim sum bond，離岸人民幣債券），投入科技公司加速融資的行列。

據彭博報導，一位知情人士透露，騰訊正計劃尋求出售5年期、10年期和30年期的離岸人民幣計價票據，初始價格指引分別在2.6%、3%和3.6%左右。該人士稱，交易最早可能在16日定價。

報導稱，若此次發行成功，將是騰訊首次發行點心債，也是自2021年4月以來騰訊首次發行債券。知情人士補充，擬議的高級無抵押債券募集資金將用於公司一般用途。

另，英國《金融時報》報導，此次債券發行規模尚未具體公布，由摩根大通、美國銀行美林、摩根士丹利等多家投行承銷與組織。彭博彙編數據顯示，騰訊現有未償還票據約177.5億美元，包括2026年1月到期的10億美元票據及明年4月到期的5億美元證券。

報導還指，此次融資措施，正值大陸科技公司加緊投入數十億美元用於人工智慧與雲計算領域建設。根據彭博情報的一份報告，阿里巴巴、騰訊、百度和京東等公司近期也透過發行人民計價債券或可轉換債（convertible bond）來籌集資金，用於擴大基礎設施、數據中心建設以及AI模型訓練等方面。今年的總資本支出預計將達到320億美元，比2023年的130億美元翻了一倍多。

彭博指出，阿里巴巴上周完成約32億美元可轉債發行，百度也近期透過點心債募集約44億元人民幣，此外，美團亦考慮發行離岸人民幣債券。分析人士認為，中國科技公司加速融資與全球AI競賽及市場擴張密切相關。

騰訊財報顯示，其2024年營收約人民幣6,600億元，顯示其財力雄厚。此輪發行並未在美國證券法下註冊，僅面向離岸市場，並利用香港這一金融中心的自由度來進行操作，以繞過大陸資本管制等限制，將募集資金靈活部署至AI、雲端基礎設施等增長性業務。

美國 點心 人民幣

延伸閱讀

39檔債券ETF 本周除息 七檔年化配息率逾6%

買股票ETF 還有債券ETF可投資

降息預期增 優先布局中短天期、高品質債

債券ETF 可找券商下單

相關新聞

陸禁宗教人員網上自我炒作 台港澳參照新規執行

大陸加大對宗教的管控，大陸國家宗教事務局近日發布《宗教教職人員網絡行為規範》，對宗教教職人員網上行為提出18條具體規定，...

中美就TikTok達成共識 陸將審批涉及的技術出口等事宜

中美於當地時間15日在西班牙完成新一回合會談後，中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤指出，雙方在充分尊重企業意願和市場規...

讓阿里再次偉大？傳馬雲強勢回歸 助阿里轉向AI

彭博引述知情人士指出，在淡出公眾視野多年後，阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」阿里，參與公司事務的程度達到2019年卸任...

中美關稅戰 台企聯前會長王屏生：「可良幣驅逐劣幣」

中美在西班牙完成新一輪經貿會談，但關稅問題仍未有定案，對此，大陸全國台企聯榮譽會長、錫山家具集團董事長王屏生16日受訪表...

全球AI競賽加劇 騰訊據報4年來首度發行債券

隨著全球人工智慧（AI）競賽加速，大陸網路巨頭騰訊已開始推銷點心債（dim sum bond，離岸人民幣債券），投入科技...

新靶子？ 羅永浩：西貝「軍師」華與華收6千萬 教糊弄人

一場關於預製菜的風波，讓知名營銷諮詢公司「華與華」成為羅永浩的「新靶子」。「收著6000萬(人民幣，約842萬美元)諮詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。