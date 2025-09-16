快訊

騰訊宣布 已全面適配大陸主流國產晶片

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
騰訊副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬16日表示，目前騰訊雲已經全面適配主流的大陸國產晶片，並積極參與和回饋開源社區。（路透）
「2025騰訊全球數字生態大會」16日起一連兩日舉行，面對各界關注的算力問題，騰訊副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬在主峰會上表示，目前騰訊雲已經全面適配主流的大陸國產晶片，並積極參與和回饋開源社區。

綜合澎湃新聞、港媒《信報》等陸港媒體報導，騰訊在生態大會上公布多項人工智慧（AI）技術和產品最新進展，並宣布透過騰訊雲全面開放騰訊AI落地能力及優勢場景。邱躍鵬提到，軟硬體協同全棧優化是騰訊雲的長期戰略投入，透過異構計算平台的軟體能力，整合不同類型的晶片對外提供高「性價比」的AI算力。

另外，騰訊集團高級執行副總裁、雲端與智慧產業事業群CEO湯道生稱，「向智慧化要產業效率，向全球化要收入規模」，已經成為企業成長的兩大核心動力。騰訊將打造「智慧化」與「全球化」兩大效率引擎，協助企業穩健且永續成長。

在智慧化方面，湯道生說，騰訊雲正式發布騰訊雲智能體戰略全景圖，開放AI能力、C端和B端優勢場景。透過智能體（AI代理）解決方案、SaaS+AI、大模型技術三大升級，激發企業的創新潛能。「騰訊將立足『以人為本』，構建『好用的AI』，讓AI服務於場景中的人，滿足人的需求，提升工作的效率，優化交互的體驗，甚至提供情緒價值。」

據了解，AI已成為騰訊的「新業務基因」。騰訊元寶上線一年多，已成為大陸DAU排名前三的AI原生應用，用戶現在每天向騰訊元寶的提問量，已經達到年初一個月的總量；IMA知識庫文件數量已經突破1億；QQ瀏覽器的AI月活數比4月增長17.8倍。同時，AI也助力騰訊廣告、遊戲等業務達到雙位數增長。

陸禁宗教人員網上自我炒作 台港澳參照新規執行

大陸加大對宗教的管控，大陸國家宗教事務局近日發布《宗教教職人員網絡行為規範》，對宗教教職人員網上行為提出18條具體規定，...

中美就TikTok達成共識 陸將審批涉及的技術出口等事宜

中美於當地時間15日在西班牙完成新一回合會談後，中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤指出，雙方在充分尊重企業意願和市場規...

讓阿里再次偉大？傳馬雲強勢回歸 助阿里轉向AI

彭博引述知情人士指出，在淡出公眾視野多年後，阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」阿里，參與公司事務的程度達到2019年卸任...

「2025騰訊全球數字生態大會」16日起一連兩日舉行，面對各界關注的算力問題，騰訊副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬在主峰會上表示...

陸資加碼投資巴西 滴滴旗下99外送113億元拓當地15城

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula Da Silva）15日與大陸叫車平台龍頭滴滴創辦人兼CEO程維及集團旗...

信用卡被大陸年輕人拋棄 背後還藏著中國經濟凶兆？

在「內捲」與「躺平」文化下，近幾年，中國大陸出現所謂的「四不青年」：不戀愛‌、不結婚‌、不生育、不購房。除了這「四不」，大陸一些年輕人還開始減少基本生活開支以外的其他消費，並選擇過起「無卡」人生，導致中國信用卡持有量驟減，不到3年就減少了9200萬張。大陸媒體甚至形容：信用卡正在失去中國這屆年輕人。

