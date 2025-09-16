騰訊宣布 已全面適配大陸主流國產晶片

「2025騰訊全球數字生態大會」16日起一連兩日舉行，面對各界關注的算力問題，騰訊副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬在主峰會上表示，目前騰訊雲已經全面適配主流的大陸國產晶片，並積極參與和回饋開源社區。

綜合澎湃新聞、港媒《信報》等陸港媒體報導，騰訊在生態大會上公布多項人工智慧（AI）技術和產品最新進展，並宣布透過騰訊雲全面開放騰訊AI落地能力及優勢場景。邱躍鵬提到，軟硬體協同全棧優化是騰訊雲的長期戰略投入，透過異構計算平台的軟體能力，整合不同類型的晶片對外提供高「性價比」的AI算力。

另外，騰訊集團高級執行副總裁、雲端與智慧產業事業群CEO湯道生稱，「向智慧化要產業效率，向全球化要收入規模」，已經成為企業成長的兩大核心動力。騰訊將打造「智慧化」與「全球化」兩大效率引擎，協助企業穩健且永續成長。

在智慧化方面，湯道生說，騰訊雲正式發布騰訊雲智能體戰略全景圖，開放AI能力、C端和B端優勢場景。透過智能體（AI代理）解決方案、SaaS+AI、大模型技術三大升級，激發企業的創新潛能。「騰訊將立足『以人為本』，構建『好用的AI』，讓AI服務於場景中的人，滿足人的需求，提升工作的效率，優化交互的體驗，甚至提供情緒價值。」

據了解，AI已成為騰訊的「新業務基因」。騰訊元寶上線一年多，已成為大陸DAU排名前三的AI原生應用，用戶現在每天向騰訊元寶的提問量，已經達到年初一個月的總量；IMA知識庫文件數量已經突破1億；QQ瀏覽器的AI月活數比4月增長17.8倍。同時，AI也助力騰訊廣告、遊戲等業務達到雙位數增長。