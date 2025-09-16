讓阿里再次偉大？傳馬雲強勢回歸 助阿里轉向AI

彭博引述知情人士指出，在淡出公眾視野多年後，阿里巴巴創辦人馬雲據報「強勢回歸」阿里，參與公司事務的程度達到2019年卸任董事局主席以來最高。據悉，馬雲正推動阿里轉向人工智能（AI）業務，並向電商對手京東和美團宣戰。

彭博稱，阿里內部留言板貼有「MAGA」標語，即「Make Alibaba Great Again」（讓阿里再次偉大），反映公司高層對馬雲回歸寄予厚望，以及阿里的雄心壯志。知情人士稱，馬雲在幕後指揮的跡象變得更加清晰，他在阿里決定斥資人民幣500億元補貼，以應對京東進入外賣市場的決策中發揮重要作用。

自2023年以來，阿里由馬雲手下最資深兩位大將：現任阿里主席蔡崇信及首席執行長吳泳銘掌管，官方尚未公開馬雲是否以任何正式身分回歸。但知情人士表示，如今是現年61歲的馬雲自2019年卸任董事局主席來，最「親力親為」的時候。除參與數10億美元支出決策，他還要求持續向他滙報阿里全面AI業務發展的最新情況；馬雲更曾在一天內給一位高級經理發了3次訊息，詢問進展。

另，外界期待這位昔日大陸最富有、最知名的科技領袖重返阿里已久，將此視為大陸科技產業可能重新獲得政府青睞的訊號。雖然目前尚不清楚他的回歸是否已獲北京方面明確首肯，但今年2月馬雲與大陸國家主席習近平的「握手」，被視為其回歸訊號之一。同時，這也被視為他在大陸中央希望借助AI促進增長之際重獲認可的訊號。

知情人士還指，阿里高層正試圖讓馬雲明白，阿里85%市占率的時代已過。在最近成功收復一些「失地」後，他押注公司的核心購物平台淘寶能擊敗京東和美團。高盛數據顯示，截至7月，阿里在中國外賣市場佔43%份額，略低於美團的47%。

港媒《信報》指，網路智庫「海豚社」創辦人李成東稱，馬雲就是阿里集團最大的公關、最大的形象、最大的偶像。「馬雲回來等於大老闆沒問題了，給大家『打雞血』（形容情緒特別亢奮的狀態）。」

事實上，馬雲自2月出席習近平主持的民營企業座談會後就開始頻繁現身。7月17日，有網友公布影片稱，在西湖夜遊時偶遇騎車的馬雲，引發關注。5月9日，馬雲現身總部創業公寓「湖畔小屋」，鼓勵員工堅持創業精神，持續創新，阿里集團CEO吳泳銘也在現場。

隨後在8月19日，阿里巴巴創始人馬雲時隔六年再次前往荒漠地區，探訪「螞蟻森林」464號林。據螞蟻森林釋出的影片顯示，馬雲在探訪過程中一邊行走，一邊與當地種樹工作人員交流。