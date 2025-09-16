陸資加碼投資巴西 滴滴旗下99外送113億元拓當地15城

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula Da Silva）15日與大陸叫車平台龍頭滴滴創辦人兼CEO程維及集團旗下99公司高層會晤。滴滴宣布，其外送平台99Food將於巴西追加20億巴西雷亞爾（約合台幣113億元）投資，並將於2026年6月全面落實。

新華財經報導指出，99Food目前僅在聖保羅和戈亞納兩地運營，新一輪投資將加快當地擴展，擬年底前覆蓋15座城市，並在2026年1月再新增20個城市。程維表示，此次追加投資反映巴西在滴滴全球戰略中的重要地位，他說，「巴西兼具規模、創新與機遇，我們相信99Food能成為改變外送體驗的平台。我們不僅在投資增長，更在打造一個更公平、包容的生態」。

99巴西區總經理Wang Simeng表示，投資中的5,000萬巴西雷亞爾用於建設配送員支持點，提供休息區、飲水和衛生設施。此外，將推出價值60億巴西雷亞爾的福利支持計劃，包括為外送員提供購買和租賃電動摩托車、自行車的信貸支持等。

另，報導並稱，此次會晤與投資計劃被外界解讀為中資企業在拉丁美洲市場持續加碼數字經濟和綠色出行領域的最新動向。

此前，路透9月初報導，隨著中巴兩國加強外交關係，巴西已成為大陸在全球第三大投資目的地。巴西中國商業理事會（CEBC）研究顯示，2024年大陸對巴西直接投資超過42億美元，較2023年翻倍，涵蓋能源、電動汽車、外賣配送等多個領域。

研究並指，大陸企業尋求在巴西及其他發展中經濟體擴張，是因地緣政治因素及對美投資下降。去年，大陸對美投資僅22億美元，而過去2015至2019年間平均每年約66億美元。CEBC表示，陸企目前在巴西投資的項目達39個，產業布局更為多元，使巴西在全球中國資本投資目的地中僅次英國和匈牙利。