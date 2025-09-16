中美就TikTok達成共識 陸將審批涉及的技術出口等事宜

中美於當地時間15日在西班牙完成新一回合會談後，中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤指出，雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委託運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。

王京濤說，中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。

據新華社報導，王京濤在會談結束後中方代表團舉行的新聞發布會上表示，中國政府一貫堅定支持維護中資企業的合法權益，支持企業在海外積極布局發展。希望美方能夠按照雙方達成的共識，為包括TikTok在內的中國企業在美持續運營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼則強調，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。

李成鋼表示，中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

「中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利益。」李成鋼說，通過對TikTok問題的討論，雙方進一步認識到穩定健康的中美經貿關係的重要性。雙方團隊將繼續保持密切溝通，就相關成果文件細節進行磋商，並各自履行國內批准程序。