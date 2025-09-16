北京服貿會 85國秀900項成果

2025年中國國際服務貿易交易會（簡稱服貿會）14日在北京落幕。本屆服貿會會期共達成建築、資訊技術、金融等領域超900項成果；國際參與廣，愛爾蘭、世界知識產權組織等85個國家和國際組織設展辦會。

中新社報導，北京市商務局副局長張華雨表示，本屆服貿會首次在首鋼園區「一址舉辦」，繼續秉持「全球服務，互惠共享」理念，以「數智領航，服貿煥新」為年度主題，聚焦服務貿易數位化、智能化、綠色化等熱點趨勢，舉辦全球服務貿易峰會以及13場主題論壇、81場專題論壇、75場洽談推介，打造主題展和9個專題展，吸引近2000家企業線下（實體）參展、近5600家企業線上參展。

本屆服貿會國際參與廣。張華雨說，今年，線下參展企業整體國際化率超20%，覆蓋26個服務貿易前30強國家和地區。

澳洲組織服貿會最大規模主賓國展團，聯動墨爾本分會場，推介教育、旅遊、綠色經濟等特色服務。

本屆服貿會展商質量高。張華雨稱，行業頂流集結，480餘家世界500強和行業龍頭企業線下參展，占參展商比例超1/4，主要企業數量和占比均超上屆。

本屆服貿會進一步展現了服務貿易創新發展亮點和突出成就。中國大陸商務部服務貿易和商貿服務業司二級巡視員朱光耀說，本屆服貿會集中展示服務貿易重點領域的最新成果190餘項，其中全球全國首發的服務成果百餘項。