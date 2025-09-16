夏糧收購億噸 協助農民樂活

根據大陸國家糧食和物資儲備局消息，中國大陸2025年夏糧旺季收購進入收尾階段，全國各類糧食經營主體累計收購小麥超1億噸，收購進展整體順利。

中新社報導，大陸國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長羅守全表示，今年小麥收購進度快，小麥上市時間早，旺季收購較往年提前一周左右。收購工作開展以來農民售糧踴躍，大多採取即收即賣方式，收購進度快於上年同期。截至目前，各類糧食經營主體累計收購小麥10016萬噸。

大陸有關部門先後在河南、安徽、河北、江蘇、山東等地啟動最低收購價執行預案，中儲糧集團嚴格執行收購政策，適時增設收購庫點，加強人員、設備等要素保障，不斷提升現場服務水平。目前，已累計收購最低收購價小麥1300萬噸，牢牢守住農民「種糧賣得出」的底線。

羅守全表示，在最低收購價政策支撐下，加工、貿易、儲備等企業有序購銷，小麥價格總體平穩，優質優價特徵明顯。市場緊缺的強筋、弱筋品種需求大、銷路好。隨著中秋、十一臨近，麵粉消費即將進入傳統旺季，小麥市場購銷將進一步活躍。陸國家糧食和物資儲備局稱，將持續跟蹤夏糧收購進展。