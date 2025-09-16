海南自貿港 12月封關…優惠政策擴大

海南自由貿易港全島封關運作已進入衝刺階段，將於今年12月18日正式啟動。近期走訪可見，海南各地、各行業持續加緊推進自貿港政策落地，衝刺全島封關。

新華社報導，巨輪靠泊，岸橋繁忙作業，洋浦國際集裝箱碼頭堆場上集裝箱堆疊如山，集卡在規整的箱陣間穿梭不息。附近的一處維修區內，海南港航鑫三利集裝箱服務有限公司的作業員，正忙著對集裝箱機組進行維修養護。

近日，該公司順利完成了洋浦首單進口冷鏈集裝箱零配件保稅維修業務，標誌著海南自貿港「兩頭在外」保稅維修政策成功擴展至冷鏈集裝箱零配件維修領域。

自2020年6月《海南自由貿易港建設總體方案》發布以來，海南加快推進自貿港各項政策落地，從貿易、投資自由化便利化政策，到金融、運輸、人員往來等全方位自由化便利化措施，一系列制度型開放舉措逐步從藍圖變為現實，為全島封關運作奠定堅實基礎。

據海口海關統計，截至今年6月，海南自貿港累計進口「零關稅」貨物人民幣241.6億元，免稅46.8億元。起步於洋浦保稅港區的加工增值內銷免關稅政策，如今已擴大至海南自貿港全域試點，截至2025年7月，加工增值內銷貨值累計達104.6億元，免徵關稅約8.1億元。

根據已發布的封關政策，加工增值內銷免關稅政策在封關運作後將進一步優化，包括放寬企業享惠門檻、擴大進口料件範圍、將海南自產料件納入增值部分等，這將進一步降低企業生產成本，激發企業在高端製造、特色加工等領域的創新活力。

加工增值內銷免關稅、「零關稅」、「雙15%」稅收優惠政策，以及一系列人才、貿易、投資自由化便利化舉措，成為企業眼中具有吸引力的制度型開放禮包。