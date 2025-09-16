快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

陸「三駕馬車」失靈 經濟有壓 今年 GDP 成長5%目標浮現變因

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸經濟在8月失去動能，代表實現政府年度成長目標5%面臨的風險越來越大。（新華社）
大陸經濟在8月失去動能，代表實現政府年度成長目標5%面臨的風險越來越大。（新華社）

大陸國家統計局以及海關總署最新發布數據顯示，8月拉動經濟的「三駕馬車（出口、消費以及投資）」均低於預期，同時，房價持續走跌，外界認為對大陸全年經濟增長實現「5%左右」的目標形成壓力。

統計局昨（15）日公布數據顯示，8月規模以上工業增加值按年增5.2%，低於預期的5.7%；社會消費品零售總額按年增3.4%，低於預期的3.9%，且均創下去年以來的最低水平；1-8月固定資產投資按年增0.5%，低於預期，為疫情來最差表現。此外，大陸房價仍延續跌勢，外界認為需要更多政策支持。

此前，海關總署數據顯示，以美元計，大陸8月出口按年增4.4%，遜於市場預期的升5.5%，亦低於7月的升7.2%，探半年新低。

統計局稱，8月國民經濟運行總體平穩，但外部環境不確定因素較多，經濟運行仍面臨不少風險挑戰。8月工業生產仍面臨有效需求偏弱、企業盈利承壓等困難。

房市數據方面，銷售、房地產投資、房價均呈現跌勢。今年前八個月，新房銷售額人民幣5.5兆元，年跌7.3%；大陸全國房地產開發投資人民幣6.03兆元，年跌12.9%。其中，住宅投資4.64兆元，跌11.9%。

房價方面，路透測算，8月70個大中城市新房住宅價格指數按年跌幅續收窄至2.5%，為去年3月來最小跌幅。

中原地產房地產分析師張大偉認為，據目前數據和市場趨勢，房市短期內可能面臨較大的調整壓力。他指出，市場預期政府將推出更有力的措施來穩定房地產市場，包括放鬆購房限制、放寬信貸政策，尤其是可能在20日下調貸款市場報價利率（LPR）。

判斷大陸官方是否採取政策刺激經濟出現不同意見。路透報導，澳新銀行高級中國策略師趙鵬表示，儘管數據顯示中國經濟動能正在減弱，但不足以引發新一輪刺激措施。他分析，預計支持服務消費的政策措施將在本月抵消總需求的影響。

花旗近期發表研報指出，人行或不急於降息，預料政策利率和存款準備金率下調可能會延遲。近期政策重點可能仍然是進一步支持房地產、基礎設施建設和潛在人民幣5,000億元的政策性融資。


延伸閱讀

VIP／中國大陸8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑

房地產

延伸閱讀

日媒：中國人在美購屋 數量與價格均居外國人之冠

吸引外資、提振房市！陸外管局鬆綁境外資金購房等九項措施

陸市監局：輝達違反大陸「反壟斷法」 決定進一步調查

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

相關新聞

陸經濟三駕馬車乏力 保5有壓力

大陸統計局十五日發布數據顯示，八月拉動經濟「三駕馬車」（消費、投資和淨出口）均低於預期，同時大陸房價仍延續跌勢，房地產持...

寧德受惠儲能新規、電池漲價預期 股價飆新高…類股沾光

大陸電池巨頭寧德時代股價再創歷史新高，外界認為受惠儲能新規與電池漲價預期。不過，高盛報告指出，第4季因季節性強勁需求或導...

雷軍：推小米17迎戰新iPhone

在美國蘋果公司發表全新iPhone 17系列後，大陸科技巨頭小米昨（15）日宣布，本月將推出新一代旗艦智慧手機，並直接將...

海南自貿港 12月封關…優惠政策擴大

海南自由貿易港全島封關運作已進入衝刺階段，將於今年12月18日正式啟動。近期走訪可見，海南各地、各行業持續加緊推進自貿港...

夏糧收購億噸 協助農民樂活

根據大陸國家糧食和物資儲備局消息，中國大陸2025年夏糧旺季收購進入收尾階段，全國各類糧食經營主體累計收購小麥超1億噸，...

北京服貿會 85國秀900項成果

2025年中國國際服務貿易交易會（簡稱服貿會）14日在北京落幕。本屆服貿會會期共達成建築、資訊技術、金融等領域超900項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。