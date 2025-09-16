陸「三駕馬車」失靈 經濟有壓 今年 GDP 成長5%目標浮現變因

大陸國家統計局以及海關總署最新發布數據顯示，8月拉動經濟的「三駕馬車（出口、消費以及投資）」均低於預期，同時，房價持續走跌，外界認為對大陸全年經濟增長實現「5%左右」的目標形成壓力。

統計局昨（15）日公布數據顯示，8月規模以上工業增加值按年增5.2%，低於預期的5.7%；社會消費品零售總額按年增3.4%，低於預期的3.9%，且均創下去年以來的最低水平；1-8月固定資產投資按年增0.5%，低於預期，為疫情來最差表現。此外，大陸房價仍延續跌勢，外界認為需要更多政策支持。

此前，海關總署數據顯示，以美元計，大陸8月出口按年增4.4%，遜於市場預期的升5.5%，亦低於7月的升7.2%，探半年新低。

統計局稱，8月國民經濟運行總體平穩，但外部環境不確定因素較多，經濟運行仍面臨不少風險挑戰。8月工業生產仍面臨有效需求偏弱、企業盈利承壓等困難。

房市數據方面，銷售、房地產投資、房價均呈現跌勢。今年前八個月，新房銷售額人民幣5.5兆元，年跌7.3%；大陸全國房地產開發投資人民幣6.03兆元，年跌12.9%。其中，住宅投資4.64兆元，跌11.9%。

房價方面，路透測算，8月70個大中城市新房住宅價格指數按年跌幅續收窄至2.5%，為去年3月來最小跌幅。

中原地產房地產分析師張大偉認為，據目前數據和市場趨勢，房市短期內可能面臨較大的調整壓力。他指出，市場預期政府將推出更有力的措施來穩定房地產市場，包括放鬆購房限制、放寬信貸政策，尤其是可能在20日下調貸款市場報價利率（LPR）。

判斷大陸官方是否採取政策刺激經濟出現不同意見。路透報導，澳新銀行高級中國策略師趙鵬表示，儘管數據顯示中國經濟動能正在減弱，但不足以引發新一輪刺激措施。他分析，預計支持服務消費的政策措施將在本月抵消總需求的影響。

花旗近期發表研報指出，人行或不急於降息，預料政策利率和存款準備金率下調可能會延遲。近期政策重點可能仍然是進一步支持房地產、基礎設施建設和潛在人民幣5,000億元的政策性融資。



延伸閱讀

VIP／中國大陸8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑