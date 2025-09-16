寧德受惠儲能新規、電池漲價預期 股價飆新高…類股沾光

大陸電池巨頭寧德時代股價再創歷史新高，外界認為受惠儲能新規與電池漲價預期。不過，高盛報告指出，第4季因季節性強勁需求或導致電池價格反彈，推動短期股價，但電池價格持續上升可能性不大。

寧德時代昨（15）日A股盤中漲幅超過14%，最高見人民幣371.52元，刷新歷史新高；H股亦暴漲逾10%，最高見港幣476.8元，同樣刷新上市以來新高。與此同時，動力電池板塊也跟著上漲，包括寧德時代競爭對手中創新航一度漲超14%。

近日動力電池板塊熱度，跟電池價格有關。高盛報告指，萬得中國鋰電池指數過去60個交易日升約四成，顯著跑贏滬深300指數的18%升幅。寧德時代A股及H股各升33%及40%，億緯鋰能、國軒高科及中創新航各累升五成至八成，孚能科技亦升六成。

展望電池業後市，高盛稱，基於明年首季將出再現季節性疲軟，以及供需大致平衡。並相信電池股近期股價上漲已反映明年平均售價上升2%至5%的預期。

上海證券報引述供應商說法稱，寧德時代對供應商2026年排產指引（指對生產任務進行具體安排和調度的系統規則）出現高增長，實際上今年需求已經大幅提升。分析認為寧德時代明年排產指引或在1,000GW（百萬瓦）左右，增長主因在於海外動力電池需求和儲能電池需求的拉動。為滿足市場需要，未來兩年預計將擴張超300GW產能。

據ICC鑫欏鋰電數據庫統計，8月大陸國內碳酸鋰總需求量達到10.2萬噸，較上期增長7.49%，再創新高。從具體需求看，磷酸鐵鋰對碳酸鋰需求較上期增幅達到8%，儲能方面拉動明顯，2026年儲能需求增幅保守估計40%-50%。該機構稱，碳酸鋰庫存雖仍在14萬噸之上，但近半年來可用天數持續下降，價格彈性隨之增強。

界面新聞引述東證衍生品研究院有色金屬分析師陳禕萱分析，當前處於季節性旺季，且電動商用車、儲能等終端板塊表現超預期，近期電芯及正極材料排產維持5%以上的月增率。

另一方面，大陸發改委、能源局日前印發《新型儲能規模化建設專項行動方案（2025—2027年）》，提出2027年，大陸全國新型儲能裝機規模達到1.8億千瓦以上，帶動項目直接投資約人民幣2,500億元，新型儲能技術路線仍以鋰離子電池儲能為主。也給寧德時代股價上漲帶來動力。