i17在陸預售 買氣爆棚
蘋果iPhone 17系列於中國市場開放預售後，銷售反應不俗，引發市場高度關注。
值得注意的是，預售首日即在多個電商平台售罄，即使後續補貨，部分型號發貨時間延至10月。分析認為，這顯示出大陸消費者需求強勁，及該產品在大陸市場的超高人氣。
香港經濟日報指，iPhone 17系列於9月12日開放預售，19日正式開售。由於市場反應熱烈，其中，京東改為預約搶購，截止日期為9月30日，正式搶購時間未定；拼多多部分型號僅剩少量預售名額，iPhone 17 256GB黑色為例，僅剩個位數預售名額，最早發貨時間為9月27日。
若消費者選擇官網訂購，大陸國行版（以上海為例）宅配送達期為10月15至22日，部分型號如iPhone 17 Pro 256GB，在個別門市最早可於9月20日取貨。
大陸IT網站「中關村在線」指，iPhone 17系列開放預售數小時內，大陸市場需求迅速激增，導致蘋果官網一度當機，多款機型、配色及存儲版本售罄。京東平台標準版預約人數突破370萬，其他平台總預約超過500萬。報導稱，面對這波超出預期的銷售熱潮，連蘋果本身似乎也始料未及，推測蘋果已通知主要代工廠富士康加快生產。
