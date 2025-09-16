快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

i17在陸預售 買氣爆棚

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

蘋果iPhone 17系列於中國市場開放預售後，銷售反應不俗，引發市場高度關注。

值得注意的是，預售首日即在多個電商平台售罄，即使後續補貨，部分型號發貨時間延至10月。分析認為，這顯示出大陸消費者需求強勁，及該產品在大陸市場的超高人氣。

香港經濟日報指，iPhone 17系列於9月12日開放預售，19日正式開售。由於市場反應熱烈，其中，京東改為預約搶購，截止日期為9月30日，正式搶購時間未定；拼多多部分型號僅剩少量預售名額，iPhone 17 256GB黑色為例，僅剩個位數預售名額，最早發貨時間為9月27日。

若消費者選擇官網訂購，大陸國行版（以上海為例）宅配送達期為10月15至22日，部分型號如iPhone 17 Pro 256GB，在個別門市最早可於9月20日取貨。

大陸IT網站「中關村在線」指，iPhone 17系列開放預售數小時內，大陸市場需求迅速激增，導致蘋果官網一度當機，多款機型、配色及存儲版本售罄。京東平台標準版預約人數突破370萬，其他平台總預約超過500萬。報導稱，面對這波超出預期的銷售熱潮，連蘋果本身似乎也始料未及，推測蘋果已通知主要代工廠富士康加快生產。

名額 消費者 iPhone 17 Pro

延伸閱讀

iPhone 17系列換機前先準備好！3大充電品牌推快充新品搶市

新北淡水美人樹賞花健行 結合市集+抽iPhone人氣爆棚

剛開放預購 iPhone 17系列在大陸已「破發」

iPhone17順利上市 王鴻薇：NCC被打臉到外太空

相關新聞

陸經濟三駕馬車乏力 保5有壓力

大陸統計局十五日發布數據顯示，八月拉動經濟「三駕馬車」（消費、投資和淨出口）均低於預期，同時大陸房價仍延續跌勢，房地產持...

寧德受惠儲能新規、電池漲價預期 股價飆新高…類股沾光

大陸電池巨頭寧德時代股價再創歷史新高，外界認為受惠儲能新規與電池漲價預期。不過，高盛報告指出，第4季因季節性強勁需求或導...

雷軍：推小米17迎戰新iPhone

在美國蘋果公司發表全新iPhone 17系列後，大陸科技巨頭小米昨（15）日宣布，本月將推出新一代旗艦智慧手機，並直接將...

海南自貿港 12月封關…優惠政策擴大

海南自由貿易港全島封關運作已進入衝刺階段，將於今年12月18日正式啟動。近期走訪可見，海南各地、各行業持續加緊推進自貿港...

夏糧收購億噸 協助農民樂活

根據大陸國家糧食和物資儲備局消息，中國大陸2025年夏糧旺季收購進入收尾階段，全國各類糧食經營主體累計收購小麥超1億噸，...

北京服貿會 85國秀900項成果

2025年中國國際服務貿易交易會（簡稱服貿會）14日在北京落幕。本屆服貿會會期共達成建築、資訊技術、金融等領域超900項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。