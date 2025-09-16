雷軍：推小米17迎戰新iPhone

在美國蘋果公司發表全新iPhone 17系列後，大陸科技巨頭小米昨（15）日宣布，本月將推出新一代旗艦智慧手機，並直接將命名從小米15跨至17系列，以呼應蘋果iPhone的命名方式。同日，小米創辦人雷軍對此在微博發文表示，小米17全面對標iPhone，「正面迎戰」。

快科技報導，小米總裁盧偉冰稱，17系列是小米高端化五年的蛻變之作，也迎來全系產品力跨世代升級。他宣稱，小米17為史上最強標準版旗艦，全方位升級且「加量不加價」；17 Pro為小尺寸影像旗艦；17 Pro Max則為頂級影像旗艦。

盧偉冰並指，「這將是小米手機數位系列史上最重大的一次躍遷」，並強調小米五年前開啟高端化戰略，向偉大對手學習，堅定對標iPhone。迄今，蘋果依然出色，但小米有信心才會同代同級地直面iPhone。他補充，過去五年，小米在研發投入逾人民幣1,000億元，未來五年加碼至2,000億元。

彭博引述IDC分析師Bryan Ma稱，「直接跳到17系列，聽起來像是小米有足夠信心表明自己能與蘋果比擬，而蘋果在中國依然享有很高聲譽。」他表示，今年上半年小米在大陸市場的智慧手機出貨量中，有10%售價超過600美元，而在2019年這一比例幾乎為零。

另，快科技提到，小米17系列在外觀上有明顯改變，放棄此前沿用三代的右上角矩形相機方案，改為橫向大矩陣設計，可能配備後置攝影鏡頭Deco的副螢幕，向小米11 Ultra致敬。小米17 Ultra仍將存在，按照慣例稍晚於17系列推出。

據研究機構Counterpoint Research數據，蘋果在高端手機市場占62%銷量，小米在全球高端市占率仍較小。