陸經濟三駕馬車乏力 保5有壓力

大陸統計局十五日發布數據顯示，八月拉動經濟「三駕馬車」（消費、投資和淨出口）均低於預期，同時大陸房價仍延續跌勢，房地產持續低迷。這對大陸今年經濟成長能否實現官方設定「百分之五左右」的目標產生壓力。

大陸八月出口按年增百分之四點四，創半年新低；規模以上工業增加值年增百分之五點二；社會消費品零售總額按年增百分之三點四，創去年以來的最低水準；固定資產投資按年增百分之○點五，為疫情來最差表現。

大陸統計局稱，八月國民經濟運行總體平穩，轉型升級穩步推進，高品質發展取得新成效。但外部環境不穩定不確定因素較多，大陸經濟運行仍面臨不少風險挑戰。八月工業生產仍面臨有效需求偏弱、企業盈利承壓等困難。

房市方面，銷售、房地產投資、房價均呈現跌勢。前八個月，新房銷售額人民幣五點五兆元，年跌百分之七點三；大陸全國房地產開發投資人民幣六點○三兆元，年跌百分之十二點九。房價方面，路透測算，八月七十個大中城市新房住宅價格指數按年跌幅續收窄至百分之二點五，為去年三月來最小跌幅。

澳新銀行高級中國策略師趙鵬表示，儘管數據顯示大陸經濟動能正在減弱，但不足以引發新一輪刺激措施。預計支持消費的政策措施將在本月抵消總需求的影響。

花旗近期發表研報指出，大陸央行或不急於降息，預料政策利率和存款準備金率下調可能會延遲。近期政策重點可能仍是進一步支持房地產、基礎設施建設和潛在人民幣五千億元的政策性融資。

經濟學人智庫高級經濟學家許天辰指出，受基數效應影響，大陸主要經濟指標在第四季可能進一步惡化，將增加第四季採取刺激措施的可能性，包括貨幣寬鬆、提前在今年發行債券，以及可能的財政擴張。東方金誠宏觀經濟研究團隊也認為，第四季宏觀政策有可能推出新的重大增量措施，核心是財政加力、央行降息，以及更大力度推動房地產市場止跌回穩。