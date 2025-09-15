快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

預製菜之爭 凸顯大陸食品安全痼疾

德國之聲／ 德國之聲
圖為廣西興業縣一家企業，工人分裝生產好的預製菜。新華社
圖為廣西興業縣一家企業，工人分裝生產好的預製菜。新華社

中國網路知名人物羅永浩9月10日發帖稱，西貝「幾乎全是預製菜，還那麼貴」。西貝創始人賈國龍最初回應稱「100%沒有預製菜」，不過，9月15日，則發布道歉信，並稱九道菜將改為門市現炒、現烤、現滷煮，其中包括兒童餐。

而中國媒體9月13日報導稱，有關預製菜的國家標準草案已經通過審查，即將向社會公開徵求意見。「第一財經」報導稱，預製菜有望加強對「防腐劑禁令+冷鏈升級」的要求；預製菜國標的到來，不僅能給生產企業劃出安全「紅線」，也將倒逼餐飲業告別「模糊營銷」。

但也有一些網友明確表示，這不單只是預製菜之爭。

一位網友寫道：「這不是羅永浩和西貝的戰爭，而是全民對食品安全的絕望吶喊」。

還有一位網友寫道：「羅永浩成功之處，在於一舉戳中了網友對於食品安全和預製菜不滿的群體心理，一擊成功。」

另一位網友說：「誰願意天天吃著各種催熟劑、各種添加劑、各種農藥、各種防腐劑呢？我們的舌頭和味蕾已經快忘記食物最原始的味道了！難得吃一次小時候的味道，都要激動的快流淚了。」

微信公眾號「黑噪音」寫道：「我看到的，是一個更深層次的社會問題。問題不在羅永浩，而在於我們找不到羅永浩之外的另一個評價標準、一個可信賴的公共信用體系。」

該公眾號寫道，電商食品售賣商家時常用亮個人身份證的方法來證明自己的信用，但「我們需要的是一個可信賴的公共認證體系，當那個體系發揮作用的時候，一紙證書就能直接推翻羅永浩的指責，一紙證書就能讓電商的商家們無需再出示身份證。」

「但問題是，在現實中大家最不相信的，就是那一紙證書。這才是問題真正的根源所在。」

中國的食品安全醜聞層出不窮，今年以來就曾發生過甘肅幼兒園鉛中毒事件、杭州飲用水事件等。去年的油罐車混裝事件也曾引發社會軒然大波，然而，最終，一些相關報導卻被屏蔽。

（綜合報道）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

食安

延伸閱讀

豬肉批發價格攀升 花蓮光豐農會優化供應鏈

預製菜風波再起／羅永浩被賈國龍罵「黑嘴、黑社會」

報告：預製菜在中商機上兆 9成消費者接受 僅9.1%反對

西貝賈國龍批羅永浩「黑社會」 預製菜爭論延燒

相關新聞

金價飆！紫金礦業打包海外黃金業務上市 或成港今年第二大IPO

黃金價格屢創新高，大陸礦業公司乘勢將其海外黃金業務打包上市。由紫金礦業分拆的紫金黃金國際通過港交所上市聆訊，計劃本周開啟...

陸市監局：輝達違反大陸「反壟斷法」 決定進一步調查

據大陸市場監管總局官網消息，近日，經初步調查，輝達公司違反大陸《反壟斷法》和《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公...

台灣美食節成都登場 台商家：不排斥做加盟、開分店

新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，主打台灣的原汁原味，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。有攤...

吸引外資、提振房市！陸外管局鬆綁境外資金購房等九項措施

為提高境外資金投資中國大陸的意願，大陸外匯管理局15日發布《國家外匯管理局關於深化跨境投融資外匯管理改革有關事宜的通知》...

習近平：整治低價無序競爭亂象 推動落後產能有序退出

中共總書記習近平發文重申，要整治企業低價無序競爭亂象，推動落後產能有序退出。中共中央機關雜誌《求是》將於9月16日刊發習...

中美磋商之際 陸宣布對輝達違反反壟斷法進一步調查

正當中美於西班牙馬德里展開新一輪高層經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局官網15日16時公告，「英偉達（NVIDIA，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。