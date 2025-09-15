預製菜之爭 凸顯大陸食品安全痼疾

中國網路知名人物羅永浩9月10日發帖稱，西貝「幾乎全是預製菜，還那麼貴」。西貝創始人賈國龍最初回應稱「100%沒有預製菜」，不過，9月15日，則發布道歉信，並稱九道菜將改為門市現炒、現烤、現滷煮，其中包括兒童餐。

而中國媒體9月13日報導稱，有關預製菜的國家標準草案已經通過審查，即將向社會公開徵求意見。「第一財經」報導稱，預製菜有望加強對「防腐劑禁令+冷鏈升級」的要求；預製菜國標的到來，不僅能給生產企業劃出安全「紅線」，也將倒逼餐飲業告別「模糊營銷」。

但也有一些網友明確表示，這不單只是預製菜之爭。

一位網友寫道：「這不是羅永浩和西貝的戰爭，而是全民對食品安全的絕望吶喊」。

還有一位網友寫道：「羅永浩成功之處，在於一舉戳中了網友對於食品安全和預製菜不滿的群體心理，一擊成功。」

另一位網友說：「誰願意天天吃著各種催熟劑、各種添加劑、各種農藥、各種防腐劑呢？我們的舌頭和味蕾已經快忘記食物最原始的味道了！難得吃一次小時候的味道，都要激動的快流淚了。」

微信公眾號「黑噪音」寫道：「我看到的，是一個更深層次的社會問題。問題不在羅永浩，而在於我們找不到羅永浩之外的另一個評價標準、一個可信賴的公共信用體系。」

該公眾號寫道，電商食品售賣商家時常用亮個人身份證的方法來證明自己的信用，但「我們需要的是一個可信賴的公共認證體系，當那個體系發揮作用的時候，一紙證書就能直接推翻羅永浩的指責，一紙證書就能讓電商的商家們無需再出示身份證。」

「但問題是，在現實中大家最不相信的，就是那一紙證書。這才是問題真正的根源所在。」

中國的食品安全醜聞層出不窮，今年以來就曾發生過甘肅幼兒園鉛中毒事件、杭州飲用水事件等。去年的油罐車混裝事件也曾引發社會軒然大波，然而，最終，一些相關報導卻被屏蔽。

（綜合報道）

