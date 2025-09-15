金價飆！紫金礦業打包海外黃金業務上市 或成港今年第二大IPO

黃金價格屢創新高，大陸礦業公司乘勢將其海外黃金業務打包上市。由紫金礦業分拆的紫金黃金國際通過港交所上市聆訊，計劃本周開啟在港首次公開募股（IPO）簿記建檔工作，目標估值超300億美元。若按前述金額計算，紫金黃金國際將成為今年香港第二大上市項目，僅次於寧德時代。

公開資料顯示，紫金黃金國際是紫金礦業的所有黃金礦山（除中國之外）整合而成的全球領先黃金開採公司。該公司繼承紫金礦業在低品位難採選資源勘查、開發及運營的管理競爭優勢，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。摩根士丹利和中信證券為其聯席保薦人。

招股書顯示，其IPO募集資金主要有幾項用途：償還用於撥付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的過渡貸款；未來五年內現有礦山的升級及建設項目、未來五年內勘探活動及一般公司用途。

紫金黃金國際在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益。招股書顯示，紫金黃金國際是全球黃金開採行業增長最快的公司之一。

據弗若斯特沙利文的資料，紫金黃金國際截至2024年12月31日的黃金儲量和2024年的黃金產量分別位居全球第九和第十一。2022年至2024年黃金產量的複合年增長率達到21.4%，母公司擁有人應佔淨利潤的複合年增長率為61.9%。

截至2024年12月31日，紫金礦業在全球17個國家擁有超過30個大型的礦業項目，涵蓋金、銅、鋰、鋅等金屬。紫金礦業擁有的資源儲量和產量、營業收入及利潤、資產總值及市值均已進入全球礦業公司前五位。

今年以來黃金價格持續上探，現貨黃金（倫敦金現）9日一舉突破每盎司3,650美元關口，最高每盎司3,657.16美元，再次刷新歷史紀錄。今年現貨黃金累計漲幅近1,000美元，漲幅高達近40%。市場普遍認為，降息預期致使美元走弱，成為以美元計價的黃金價格上漲的重要助推器。

高金價帶動下，黃金供需都在增長。世界黃金協會數據顯示，第2季全球黃金需求總量（包含場外交易）達1,249噸，年增3%。全球黃金總供應量達1,249噸，年增3%；其中，金礦產量為909噸，年增1%。