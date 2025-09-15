快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣美食節成都登場 台商家：不排斥做加盟、開分店

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／成都即時報導
本次有超過100個品牌參加，台南的國華街和花園夜市攤商是第一次赴陸。記者陳湘瑾／攝影
本次有超過100個品牌參加，台南的國華街和花園夜市攤商是第一次赴陸。記者陳湘瑾／攝影

新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，主打台灣的原汁原味，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。有攤商表示，今年感受到夜市生意不好做，決定來拼拼看；來參加活動的民眾則表示，很想去台灣自由行，這次看到活動覺得必須參加。

據介紹，新光天地的台灣美食節是從2018年開始在重慶舉辦，中間曾因疫情停辦，目前在成都的新光天地則是第二次舉辦台灣美食節。本次有超過100個品牌參加，台南的國華街和花園夜市攤商更是第一次赴陸，新光天地成都營銷經理王嘉稔介紹，「台灣美食節的重點是我們做的是原汁原味」。

談到籌備過程，王嘉稔表示，這次參展的攤商有四成是第一次來大陸做生意，從消費模式、人文狀況到當地民俗等有很多不知道的地方，因此活動前至少回台灣做了五次行前教育；而大陸消費者熟悉台灣小吃的品項，但不一定熟悉品牌，因此團隊也要嘗試用各種方式包裝宣傳。

本次台灣美食節的活動日期共有11天，第一個周末日（13日）便吸引了12萬人次的客流量，且有許多消費者是特地從成都市區來參觀。王嘉稔表示，新光天地提供平台，希望未來可以將台灣美食節複製在大陸的其他省份，除了夜市，也可以找很多台灣的名店。

台南市國華友愛新商圈理事長廖大展表示，攤商們基本上沒有來大陸做過生意，也沒有跑展場的經驗。這次來沒有特別訂下業績目標，他告訴店家們不要有壓力，主要是讓店家來了解商品在這邊是否受歡迎，同時也來看看大陸的產品和行銷方式。

一家賣牛肉湯的董老闆分享，今年在夜市經營的狀況下滑，這次經過介紹來參加台灣美食節，過去也沒有在大陸做過生意，「來拼看看，至少是一個經驗」，「心情很忐忑，因為不知道好壞」。他提到，這次除了米酒，其他食材都是在當地取得，除了主辦單位介紹供應商，他也自己跑到市場找牛肉，一家一家找適合汆燙的。

位於台南正興街的子龍點鴨本次也來參加活動，該店周老闆表示，這次來是想要推廣品牌，也有從廣州來的客人表示對品牌、尤其是特色點心有興趣，希望他們可以入駐，「如果可以在這邊落地，做加盟、開分店，其實我們都不排斥」。

有現場民眾表示是看到活動資訊後特別來參加，喜歡台灣的刨冰等小吃，但對於台灣文化了解不多；也有民眾曾經到台灣旅遊，這次看到很多當時去旅遊時看過的小吃；還有小紅書網友分享，很想去台灣自由行，看到活動覺得必須去，價格比大陸市場貴，「但圖的就是氛圍感，很久沒有單純的為氣氛買單了。」

台灣美食節主打台灣的原汁原味，在宣傳上貼近當地消費習慣。記者陳湘瑾／攝影
台灣美食節主打台灣的原汁原味，在宣傳上貼近當地消費習慣。記者陳湘瑾／攝影
新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。記者陳湘瑾／攝影
新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。記者陳湘瑾／攝影

美食 夜市 攤商

延伸閱讀

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

剛開放預購 iPhone 17系列在大陸已「破發」

傳大陸巡迴演唱會「票賣不掉」！魏如萱遭酸「錄音室歌手」 親回12字

大陸8月工業按年增5.2%消費增3.4% 均低於預期

相關新聞

陸市監局：輝達違反大陸「反壟斷法」 決定進一步調查

據大陸市場監管總局官網消息，近日，經初步調查，輝達公司違反大陸《反壟斷法》和《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公...

台灣美食節成都登場 台商家：不排斥做加盟、開分店

新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，主打台灣的原汁原味，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。有攤...

習近平：整治低價無序競爭亂象 推動落後產能有序退出

中共總書記習近平發文重申，要整治企業低價無序競爭亂象，推動落後產能有序退出。中共中央機關雜誌《求是》將於9月16日刊發習...

中美磋商之際 陸宣布對輝達違反反壟斷法進一步調查

正當中美於西班牙馬德里展開新一輪高層經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局官網15日16時公告，「英偉達（NVIDIA，...

加大雲計算和AI的投入 騰訊最快明天發債

彭博社引述知情人士透露，大陸科技巨企騰訊最快本周二發債，為四年來首次。彭博社15日引述知情人士報導，騰訊已委任多家銀行安...

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

據彭博社引述知情人士稱，畢德投資（BDA Partners）已在上海裁減了一些投資銀行家，以應對中國日益激烈的競爭環境和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。