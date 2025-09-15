習近平：整治低價無序競爭亂象 推動落後產能有序退出

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中共總書記、大陸國家主席習近平在求是雜誌發文稱，要整治企業低價無序競爭亂象，推動落後產能有序退出。（法新社）
中共總書記習近平發文重申，要整治企業低價無序競爭亂象，推動落後產能有序退出。中共中央機關雜誌《求是》將於9月16日刊發習近平署名文章《縱深推進全國統一大市場建設》。文章強調，要整治企業低價無序的內捲式競爭亂象，發揮行業協會自律作用，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出。

文章稱，該內容為習近平7月1日在中共中央財經委員會會議的部分演講。文章強調，建立全國統一大市場，是贏得國際競爭主動權的需要。中國作為全球第二大消費市場，必須把全國統一大市場建設好，增強國家從容應對風險挑戰的底氣。

文章指出，縱深推動全國統一大市場建設，基本要求是「五統一、一開放」。「五統一」指的是，統一市場基礎制度，特別是實現產權保護、公平競爭、品質標準等制度的統一；統一市場基礎設施，打通物流、資金流、資訊流，健全現代商貿流通體系；統一政府行為尺度，地方在推動經濟發展特別是招商引資時，哪些能幹哪些不能幹有明確規矩，不能各行其是；統一市場監管執法，明確市場監管行政處罰裁量基準，一把尺子量到底；統一要素資源市場，促進自由流動、高效配置，減少資源錯配和閒置浪費。

「一開放」則指的是，持續擴大開放，實行對內對外開放聯通，不搞封閉運作。

文章提到，落實上述要求，則要做到六方面，其中包括整治企業低價無序的內捲式競爭亂象，更好發揮行業協會自律作用，引導企業提升產品品質。推動落後產能有序退出；規範政府採購和招標投標，加強對得標結果的公平性審查，健全企業正常申訴管道，完善投訴處理機制建立健全規範的財政補貼政策體系。加強招商引資資訊揭露。違規行為查實後要嚴肅處理等。

整治地方政府和產業「內捲式」競爭是大陸官方今年的重點工作之一。旨在規範市場競爭秩序的《反不正當競爭法》修訂草案6月底通過二次審議，預計將於10月中旬開始實施。

大陸人民銀行、工業和資訊化部等七部門7月29日曾聯合發文，要求推動產業加速邁向中高端，防止「內捲式」競爭。 2027年，支持製造業高端化智慧化綠色化發展的金融體系基本上成熟，服務適配性有效增強。

陸市監局：輝達違反大陸「反壟斷法」 決定進一步調查

據大陸市場監管總局官網消息，近日，經初步調查，輝達公司違反大陸《反壟斷法》和《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公...

台灣美食節成都登場 台商家：不排斥做加盟、開分店

新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，主打台灣的原汁原味，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。有攤...

中美磋商之際 陸宣布對輝達違反反壟斷法進一步調查

正當中美於西班牙馬德里展開新一輪高層經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局官網15日16時公告，「英偉達（NVIDIA，...

加大雲計算和AI的投入 騰訊最快明天發債

彭博社引述知情人士透露，大陸科技巨企騰訊最快本周二發債，為四年來首次。彭博社15日引述知情人士報導，騰訊已委任多家銀行安...

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

據彭博社引述知情人士稱，畢德投資（BDA Partners）已在上海裁減了一些投資銀行家，以應對中國日益激烈的競爭環境和...

