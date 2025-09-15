快訊

中美磋商之際 陸宣布對輝達違反反壟斷法進一步調查

聯合報／ 大陸中心／即時報導
正當中美於西班牙展開新一輪高層經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局官網15日宣布，對輝達違反大陸反壟斷法展開進一步調查。（路透）
正當中美於西班牙馬德里展開新一輪高層經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局官網15日16時公告，「英偉達（NVIDIA，台灣稱「輝達」）違反反壟斷法市場監管總局依法決定實施進一步調查」。

公告稱，「近日，經初步調查，英偉達公司違反《中華人民共和國反壟斷法》和《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，市場監管總局依法決定對其實施進一步調查。」

輝達執行長黃仁勳7月15日宣布，公司將恢復向中國大陸銷售其H20人工智慧（AI）圖形處理器（GPU），並已獲美國政府的出口許可保證。這個消息原本被視為是中美貿易緊張背景下的一次重要逆轉，但輝達H20晶片重返中國市場並不順利。

7月31日，大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）宣布，依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》對輝達公司進行約談。

大陸網信辦稱，約談原因是輝達對中國銷售的晶片被曝存在「漏洞後門」，涉及潛在安全風險，包括晶片的追蹤定位和遠程關閉功能。北京方面要求輝達需就H20晶片的安全風險問題提交詳細說明及證明材料。隨後大陸官方媒體也接連發文質疑輝達晶片的安全性問題。

H20 風險 輝達

