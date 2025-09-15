陸市監局：輝達違反大陸「反壟斷法」 決定進一步調查

據大陸市場監管總局官網消息，近日，經初步調查，輝達公司違反大陸《反壟斷法》和《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》，市場監管總局依法決定對其實施進一步調查。

據新華社，大陸國家網路資訊辦公室在7月31日約談美國晶片巨頭輝達後，官媒人民日報8月10日發文提到美國對晶片安裝後門的手法，並批評英偉達H20晶片「不安全、不先進，以及不環保」。

《人民日報》8月初刊登評論文章，直接點名輝達，稱對於H20晶片存在的「追蹤定位」和「遠程關閉」風險質疑，強調企業唯有按照約談要求，拿出令人信服的安全證明，才能消除中國用戶的後顧之憂，重新贏得市場信任。

針對相關指控，輝達資安長David Reber於5日發文表示，公司的GPU沒有也不應該有「遠程關閉」及「後門」問題，並指後門是危險的漏洞，不僅政府官員，駭客也可能利用後門，而這「已違反網絡安全的基本原則。」

根據彭博社8月12日報導，大陸官方已敦促本土企業特別是在政府相關領域避免使用輝達的H20晶片，此舉可能阻礙輝達在中國這一關鍵市場的業務發展。據悉，多家公司已收到官方通知，建議不要使用這款較低端的H20晶片，尤其是在大陸國有企業或涉及國家安全的私人公司。

去年，中國大陸市場為輝達貢獻的 13%的營收。同時，中國大陸積極推動華為等國產AI晶片的使用，與輝達在AI晶片領域競爭。中國最大合約晶片製造商中芯國際股價也因預期本地晶片需求成長而上漲。

此輪H20晶片使用限制緊接著美國總統川普建議可能允許輝達向中國出售降級版Blackwell晶片之際。大陸外交部表示，希望美方採取實際行動，維護全球晶片供應鏈的穩定與順暢運作。

報導稱，中國政府最新的態度顯示在國家安全和自主可控的政策導向下，正對外國AI晶片尤其是輝達H20晶片採取嚴格限制措施，要求企業調整採購行為，支持國產替代品，以確保數據安全和供應鏈穩定。