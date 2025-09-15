加大雲計算和AI的投入 騰訊最快明天發債

彭博社引述知情人士透露，大陸科技巨企騰訊最快本周二發債，為四年來首次。彭博社15日引述知情人士報導，騰訊已委任多家銀行安排公司四年來首次債券發行計畫，計畫最早於16日發行以離岸元人民幣計價的票據，期限分五年期、10年期和30年期。

知情人士說，騰訊已指定中國銀行和摩根大通等銀行擔任這筆交易的全球聯合協調人，並指定大陸交通銀行和摩根史丹利等其他銀行擔任聯合帳簿管理人。

根據彭博彙編數據，上述計畫若落實，將是騰訊首次發行點心債，也是自2021年以來首次以任何幣種發行債券。騰訊目前仍有本金總額177.5億美元的未償還票據。

騰訊此舉正值中國科技業融資活動不斷升溫之際。彭博彙編數據顯示，阿里巴巴最近完成發行今年迄今最大規模的可轉換債券，籌資約32億美元。

中國科技巨頭對現金的需求反映產業競爭加劇，企業競相在雲端運算、人工智慧（AI）與外送配送領域投入數十億美元。

另一家中國科技公司百度近期透過點心債籌資人民幣44億元，公司曾在3月發行點心債融資人民幣100億元。

港交所公告並說明騰訊這次發債擬募資總額。彭博彙編數據顯示，騰訊有一檔10億美元的債券將於2026年1月到期，另一檔5億美元的票據將於明年4月到期。