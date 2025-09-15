快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

加大雲計算和AI的投入 騰訊最快明天發債

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
企騰訊最快本周二發債，為四年來首次。（路透）
企騰訊最快本周二發債，為四年來首次。（路透）

彭博社引述知情人士透露，大陸科技巨企騰訊最快本周二發債，為四年來首次。彭博社15日引述知情人士報導，騰訊已委任多家銀行安排公司四年來首次債券發行計畫，計畫最早於16日發行以離岸元人民幣計價的票據，期限分五年期、10年期和30年期。

知情人士說，騰訊已指定中國銀行和摩根大通等銀行擔任這筆交易的全球聯合協調人，並指定大陸交通銀行和摩根史丹利等其他銀行擔任聯合帳簿管理人。

根據彭博彙編數據，上述計畫若落實，將是騰訊首次發行點心債，也是自2021年以來首次以任何幣種發行債券。騰訊目前仍有本金總額177.5億美元的未償還票據。

騰訊此舉正值中國科技業融資活動不斷升溫之際。彭博彙編數據顯示，阿里巴巴最近完成發行今年迄今最大規模的可轉換債券，籌資約32億美元。

中國科技巨頭對現金的需求反映產業競爭加劇，企業競相在雲端運算、人工智慧（AI）與外送配送領域投入數十億美元。

另一家中國科技公司百度近期透過點心債籌資人民幣44億元，公司曾在3月發行點心債融資人民幣100億元。

港交所公告並說明騰訊這次發債擬募資總額。彭博彙編數據顯示，騰訊有一檔10億美元的債券將於2026年1月到期，另一檔5億美元的票據將於明年4月到期。

情人 點心 人民幣

延伸閱讀

全球債市 投資契機浮現

富邦00982D 17日開募

主動式債券ETF 添新兵

壽險銀行棄股轉債 金融三業7月大舉搶進美債逾2300億

相關新聞

陸市監局：輝達違反大陸「反壟斷法」 決定進一步調查

據大陸市場監管總局官網消息，近日，經初步調查，輝達公司違反大陸《反壟斷法》和《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公...

加大雲計算和AI的投入 騰訊最快明天發債

彭博社引述知情人士透露，大陸科技巨企騰訊最快本周二發債，為四年來首次。彭博社15日引述知情人士報導，騰訊已委任多家銀行安...

中美磋商之際 陸宣布對輝達違反反壟斷法進一步調查

正當中美於西班牙馬德里展開新一輪高層經貿磋商之際，大陸國家市場監督管理總局官網15日16時公告，「英偉達（NVIDIA，...

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

據彭博社引述知情人士稱，畢德投資（BDA Partners）已在上海裁減了一些投資銀行家，以應對中國日益激烈的競爭環境和...

貿談前交鋒 中國商務部點名4美企晶片傾銷幅度300％

在中美關稅西班牙會談前夕，中國商務部13日公告，對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查，據江蘇省半導體行業協會...

預製菜風波再起／羅永浩被賈國龍罵「黑嘴、黑社會」

知名連鎖餐飲西貝近日陷入預製菜輿論風波後，羅永浩13日晚宣布「停戰」，西貝14日暫停後廚參觀、下架「老羅套餐」。這場風波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。