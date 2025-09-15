快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

聽新聞
0:00 / 0:00

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
畢德投資諮詢公司上海公司最近裁員，引發投行關注。（圖／取自上海財經大學官網）
畢德投資諮詢公司上海公司最近裁員，引發投行關注。（圖／取自上海財經大學官網）

據彭博社引述知情人士稱，畢德投資（BDA Partners）已在上海裁減了一些投資銀行家，以應對中國日益激烈的競爭環境和交易的不確定性。這是最新一家在中國收縮的金融服務公司。

知情人士表示，這家專注於併購的精品投行已解聘五名駐上海的投資銀行家，也將兩名調到香港辦公室。因事未公開，知情人士要求匿名。他們表示，三名高級銀行家將留在上海處理現有業務並發起新業務。

知情人士表示，畢德投資也可能考慮搬進更小的辦公室以削減成本，但目前尚未做出最終決定。

畢德網站顯示，該公司成立於1996年、在紐約和新加坡設有辦事處，為全球客戶提供專注於亞洲的併購諮詢服務，主攻中小型交易。該公司在上海、香港、東京、首爾、孟買、胡志明市和倫敦也設有辦公室。

「我們仍然堅定地致力於服務中國大陸、香港和台灣地區的併購交易，」畢德大中華區負責人Simon Kavanagh在回覆彭博社的電郵中寫道。 「我們將繼續積極覆蓋中國市場，包括在香港和大陸部署資深銀行家。」

雖然今年涉及中國公司的交易數量增加，但顧問公司仍面臨許多挑戰。其中包括入境投資收緊、買家和賣家的估值差距巨大、殘酷的競爭壓迫收費以及關稅之類的地緣政治和監管問題導致交易難以完成。

報導稱，其他投資銀行、律師事務所和投資管理公司也在中國大陸縮減了規模。

延伸閱讀

薯片拿鐵、喘口氣創意市集 各地推陳出新吸引遊客

把握穆斯林商機 港府一帶一路論壇邀嘉賓嘗粵式清真菜

大陸8月工業按年增5.2%消費增3.4% 均低於預期

從投行看大陸／大陸反洗錢新規分析

相關新聞

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

據彭博社引述知情人士稱，畢德投資（BDA Partners）已在上海裁減了一些投資銀行家，以應對中國日益激烈的競爭環境和...

貿談前交鋒 中國商務部點名4美企晶片傾銷幅度300％

在中美關稅西班牙會談前夕，中國商務部13日公告，對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查，據江蘇省半導體行業協會...

預製菜風波再起／羅永浩被賈國龍罵「黑嘴、黑社會」

知名連鎖餐飲西貝近日陷入預製菜輿論風波後，羅永浩13日晚宣布「停戰」，西貝14日暫停後廚參觀、下架「老羅套餐」。這場風波...

官媒紛談西貝預製菜風波 「站隊不如站對」

近日關於知名連鎖餐飲西貝預製菜的話題受到關注，引發熱議。人民日報、新華社、央視等央媒13日、14日接連發文。其中，人民日...

報告：預製菜在中商機上兆 9成消費者接受 僅9.1%反對

盡管西貝菜品「預製菜之爭」似乎將走向尾聲，但關於餐飲行業預製菜的討論仍在發酵。人民網研究院近日發表的「預製菜行業發展報告...

深圳酒樓免10%服務費、主動洗茶沖茶、上菜快…港客逾半

「飲食探店」成為很多港人北上消費的樂趣，口岸附近的港式酒樓、茶樓、新派點心店越開越多，侍應會主動幫顧客洗茶沖茶，加上免收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。