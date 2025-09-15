畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

據彭博社引述知情人士稱，畢德投資（BDA Partners）已在上海裁減了一些投資銀行家，以應對中國日益激烈的競爭環境和交易的不確定性。這是最新一家在中國收縮的金融服務公司。

知情人士表示，這家專注於併購的精品投行已解聘五名駐上海的投資銀行家，也將兩名調到香港辦公室。因事未公開，知情人士要求匿名。他們表示，三名高級銀行家將留在上海處理現有業務並發起新業務。

知情人士表示，畢德投資也可能考慮搬進更小的辦公室以削減成本，但目前尚未做出最終決定。

畢德網站顯示，該公司成立於1996年、在紐約和新加坡設有辦事處，為全球客戶提供專注於亞洲的併購諮詢服務，主攻中小型交易。該公司在上海、香港、東京、首爾、孟買、胡志明市和倫敦也設有辦公室。

「我們仍然堅定地致力於服務中國大陸、香港和台灣地區的併購交易，」畢德大中華區負責人Simon Kavanagh在回覆彭博社的電郵中寫道。 「我們將繼續積極覆蓋中國市場，包括在香港和大陸部署資深銀行家。」

雖然今年涉及中國公司的交易數量增加，但顧問公司仍面臨許多挑戰。其中包括入境投資收緊、買家和賣家的估值差距巨大、殘酷的競爭壓迫收費以及關稅之類的地緣政治和監管問題導致交易難以完成。

報導稱，其他投資銀行、律師事務所和投資管理公司也在中國大陸縮減了規模。