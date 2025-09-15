中國8月工業增加值5.2% 創近一年以來最低增速

快訊

中央社／ 北京15日電

中國國家統計局最新統計資料顯示，中國8月規模以上工業增加值年增5.2%，創下自2024年9月以來最低增速；8月社會消費品零售總額年增3.4%，為去年11月以來最低增速。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天上午舉行記者會，由國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉，介紹今年8月國民經濟運行情況。

8月規模以上工業增加值年增5.2%，低於7月5.7%的增幅，也低於路透社調查預期的5.7%增幅。這是自2024年9月以來最低增速。

8月社會消費品零售總額為人民幣3.9668兆元，年增3.4%。該數據為自2024年11月以來最低增速，較7月3.7%的增幅有所回落，路透社報導，這也低於3.9%的預期增幅。

路透社記者在記者會上提問，反內卷政策在物價方面有無看到哪些具體效果。付凌暉回應，近期相關部門積極推動行業自律、重點行業產能治理，效果逐步顯現。8月煤炭、鋼鐵、新能源汽車、太陽能等行業出廠價格年降幅收窄，對生產者物價指數（PPI）下拉影響比上月降低，有利於價格運行回歸合理區間。

8月全國城鎮調查失業率5.3%，較7月上升0.1百分點。付凌暉回答媒體提問時表示，從今年情況來看，主要是受學校應屆畢業生集中離校進入勞動力市場的影響。

