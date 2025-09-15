中國房地產業疲弱 8月新房銷售價格續下滑

中國國家統計局今天公布8月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計。一線城市8月新房銷售價格年減0.9%，降幅較7月收斂0.2個百分點。

統計數據資料顯示，8月一線城市新房銷售價格年減0.9%，降幅比上月收窄0.2個百分點，一線城市新房銷售價格從2023年12月以來連續21個月呈現負成長。

8月一線城市新房銷售價格僅上海市上漲5.9%，北京、廣州和深圳分別下降3.5%、4.3%和1.7%。 二、三線城市新房銷售價格年降2.4%和3.7%，降幅分別收窄0.4個和0.5個百分點。

觀察中古屋銷售價格變化狀況。8月一線城市中古屋銷售價格年降3.5%，降幅較7月擴大0.1個百分點。北京、上海、廣州和深圳分別下降3.1%、2.6%、6.2%和1.9%。

二、三線城市中古屋銷售價格年降5.2%和6.0%，降幅均收窄0.4個百分點。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天上午舉行記者會，由國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉，介紹今年8月國民經濟運行情況。

數據顯示，房地產方面，今年1至8月，全國房地產開發投資人民幣6.0309兆元，年降12.9%。其中，住宅投資人民幣4.6382兆元，下降11.9%。全國新建商品房銷售面積5.7304億平方公尺，年降4.7%；新建商品房銷售額人民幣5.5015兆元，下降7.3%。

1至8月，全國固定資產投資（不含農戶）人民幣32.6111兆元，年增0.5%。分領域看，基礎設施投資年增2.0%，製造業投資增長5.1%。

美國媒體CNBC記者提問，近期有些大城市調整購房限制，房地產整體是否有反應，以及對房產行業有何展望。付凌暉表示，從前8個月情況看，受國內外形勢變化影響，房地產市場雖有所波動，但商品房銷售和住宅價格年降幅還是在收窄，去庫存成效續顯現，房地產市場仍朝止跌回穩方向邁進。近期，部分城市進一步調整優化住房政策，效果有所顯現，市場交易出現改善。

付凌暉稱，但也要看到房地產銷售仍在下降，房地產市場修復需要一個過程，促進房地產止跌回穩還需繼續努力。