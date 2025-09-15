快訊

小米17系列手機官宣本月發布 雷軍：全面對標iPhone

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
小米集團董事長表示，小米17系列實現產品力跨代升級，將全面對標iPhone，正面迎戰。（歐新社）
小米集團董事長表示，小米17系列實現產品力跨代升級，將全面對標iPhone，正面迎戰。（歐新社）

9月15日，小米集團總裁盧偉冰通過社交平台微博宣布，全新小米17系列將於本月正式發布，相比上一代產品提前一個月亮相。小米董事長雷軍隨後也在微博發文表示，小米17系列實現產品力跨代升級，將全面對標iPhone，正面迎戰。

據悉，該系列包括三款機型：小米17、小米17 Pro以及小米17 Pro Max，全系將全球首發第五代驍龍8至尊版移動平台。

盧偉冰稱，這將是小米手機數字系列史上最重大的一次躍遷。他回顧道，五年前小米開啟高端化戰略，堅定對標iPhone。迄今，蘋果依然非常出色，但小米很有信心，才會同代同級地直面iPhone。

小米之家員工表示，「因為這次應該是變化比較大，所以說就（跳過16）直接改成17了」。

據PCHOME科技報導，配置方面，小米17系列在螢幕上全系採AMOLED螢幕，支援120Hz刷新率和HDR10+顯示。

在影像系統上，各機型後置相機組合不同，畫素和功能各有亮點；在續航與快充上，電池容量從4500mAh到5000mAh不等，快充功率最高達120W；外觀設計則延續部分經典元素，採用直角中框搭配曲面玻璃背蓋，不同機型在中框材質與配色上有所區別。

不過，小米17系列能否在競爭激烈的手機市場中脫穎而出，仍有待觀察。

