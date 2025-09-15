快訊

天母人吃了20年！老闆進廠維修 「老地方牛肉麵」即起歇業

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

剛開放預購 iPhone 17系列在大陸已「破發」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
開放預購僅幾天時間，iPhone 17系列在大陸拼多多平台已經「破發」。（圖／截自拼多多網站）
開放預購僅幾天時間，iPhone 17系列在大陸拼多多平台已經「破發」。（圖／截自拼多多網站）

在iPhone 17系列正式開啟預購後，除因eSIM支援問題延遲上市的iPhone 17 Air外，其餘三款機型—iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max在蘋果官網的首批出貨時間都已排在10月15日之後。

但據大陸媒體報導，值得注意的是，一貫以「破發快、降幅大」著稱的購物平台拼多多，其百億補貼專區已火速上線iPhone新品。其中iPhone 17系列直降人民幣1,000元，成為大陸目前全網已知降價力度最大的首發渠道。

具體補貼後價格如下：iPhone 17 256GB售價人民幣 5,099 元，512GB售價 7,099元；iPhone 17 Pro 256GB售價 8,099元，512GB售價1,0099元，1TB版本暫時缺貨。

iPhone 17 Pro Max 256GB售價人民幣9,099元，512GB 售價1萬1,099 元，1TB暫無供應，2TB售價1萬7,099元。

值得一提的是，今年，拼多多新增加了一條限制，iPhone 17系列都需要「當面簽收開機激活啟用」，以避免黃牛套利。

iPhone 17 Pro

延伸閱讀

iPhone17順利上市 王鴻薇：NCC被打臉到外太空

大陸8月工業按年增5.2%消費增3.4% 均低於預期

華為新旗艦機傳支援eSIM 手機無SIM卡時代近了

iPhone Air單鏡頭藏史上首見功能 解鎖完整人像模式

相關新聞

「窮台」10年一場空 陸博主：將美對台關稅納中美談判

2014年「太陽花運動」中止兩岸服貿協議後，大陸內部就出現「窮台」聲音。但過去十年，台灣卻人均GDP反而快速成長。大陸知...

小米17系列手機官宣本月發布 雷軍：全面對標iPhone

9月15日，小米集團總裁盧偉冰通過社交平台微博宣布，全新小米17系列將於本月正式發布，相比上一代產品提前一個月亮相。小米...

剛開放預購 iPhone 17系列在大陸已「破發」

在iPhone 17系列正式開啟預購後，除因eSIM支援問題延遲上市的iPhone 17 Air外，其餘三款機型—iPh...

大陸8月工業按年增5.2%消費增3.4% 均低於預期

大陸8月工業增加值、零售及固定資產投資等總體經濟數據均低於預期。大陸國家統計局周一公布，8月，大陸全國規模以上工業增加值...

傳美國將第4度延長TikTok 「不賣就禁」期限

在中美於西班牙馬德裡貿易談判之際，路透引述消息人士報導，川普政府預計再次延長對中國字節跳動旗下短影音分享平台TikTok...

西貝賈國龍批羅永浩「黑社會」 預製菜爭論延燒

大陸知名科技創業家羅永浩與連鎖餐廳西貝的預製菜爭論持續延燒，西貝創始人賈國龍再批羅永浩是「網路黑社會」讓雙方矛盾進一步升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。