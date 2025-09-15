剛開放預購 iPhone 17系列在大陸已「破發」
在iPhone 17系列正式開啟預購後，除因eSIM支援問題延遲上市的iPhone 17 Air外，其餘三款機型—iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max在蘋果官網的首批出貨時間都已排在10月15日之後。
但據大陸媒體報導，值得注意的是，一貫以「破發快、降幅大」著稱的購物平台拼多多，其百億補貼專區已火速上線iPhone新品。其中iPhone 17系列直降人民幣1,000元，成為大陸目前全網已知降價力度最大的首發渠道。
具體補貼後價格如下：iPhone 17 256GB售價人民幣 5,099 元，512GB售價 7,099元；iPhone 17 Pro 256GB售價 8,099元，512GB售價1,0099元，1TB版本暫時缺貨。
iPhone 17 Pro Max 256GB售價人民幣9,099元，512GB 售價1萬1,099 元，1TB暫無供應，2TB售價1萬7,099元。
值得一提的是，今年，拼多多新增加了一條限制，iPhone 17系列都需要「當面簽收開機激活啟用」，以避免黃牛套利。
