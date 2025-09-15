「窮台」10年一場空 陸博主：將美對台關稅納中美談判

2014年「太陽花運動」中止兩岸服貿協議後，大陸內部就出現「窮台」聲音。但過去十年，台灣卻人均GDP反而快速成長。大陸知名微信公眾號《寧南山》因此提出新的「窮台七招」，包括將美國對台關稅納入中美談判，要求美方執行非歧視原則，對台關稅不得低於對中國大陸的關稅。

《寧南山》自稱是「在深圳搬磚，有價值的產業，經濟，政經和生活內容信息提供者」。但因大陸外交部副部長華春瑩早前在擔任發言人時，曾在例行記者會上要外國媒體看看《寧南山》的文章，讓《寧南山》微信公眾號因此受到關注。

《寧南山》13日發表題為「統一前哨戰：窮台的七個辦法」的文章指出，中美貿易戰過去7、8年以來，台灣不僅出口突飛猛進，人均GDP更大幅上升，從2019年2萬5,998美元，估計今年將達到3萬8,066萬美元，明年甚至可能達到4萬1,019萬美元。與此同時，今年前七個月，中國大陸則已不再是台灣第一大出口市場。

文章稱，之所以如此背後有兩個關鍵因素：一、全球AI浪潮到來，對半導體，伺服器，交換機等相關產品的需求大幅上升，而這些恰好是台灣的強項，尤其是半導體。

其次，2018年中美貿易戰開啟以來，由於兩岸有關稅差，加上台灣積極配合美國對中國的貿易戰調整產業布局，將台系工廠的供應鏈遷出中國大陸。

《寧南山》表示，「窮台」，或者說對台經濟戰，相對武力解決來說，對兩岸的影響都更小，對促統則有很大幫助，因為經濟上的衰弱會削弱台獨政府搞軍事建設的能力，還能刺激和放大其內部的不滿情緒。

文章提出七個「對台經濟戰做法」，包括：將美國對台關稅納入中美談判範圍。《寧南山》稱，台灣既然是中國領土，可要求美方執行非歧視原則，對台關稅不得低於對中國大陸的關稅。也就是說美國對台灣的關稅由中國大陸和美國直接商定，削弱台灣單獨和美國談判和討價還價的能力。

「我們都知道目前台灣的民進黨政府，其損害中國大陸利益的積極性甚至可以說比美國還高，因此此舉可以削弱甚至剝奪其自行對美談判的權利，將其踢下談判桌。」《寧南山》說。

《寧南山》認為，若台灣對美國出口關稅提升至和大陸同樣水準甚至更高，則大量產能將遷出台灣，即使不回流中國大陸而是到東南亞，乃至於墨西哥，也有助於削弱台灣的經濟。

《寧南山》提出的其他六個「窮台」手段還包括：