大陸8月工業按年增5.2%消費增3.4% 均低於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸8月工業增加值、零售及固定資產投資等總體經濟數據均低於預期。（新華社）
大陸8月工業增加值、零售及固定資產投資等總體經濟數據均低於預期。大陸國家統計局周一公布，8月，大陸全國規模以上工業增加值按年增長5.2%，低於市場預期的增長5.6%。今年前八個月，大陸規模以上工業增加值按年增長6.2%。

另，8月，大陸社會消費品零售總額達人民幣3.97兆元，按年增長3.4%，低於市場預期的增長3.8%。首八個月，社會消費品零售總額32.39兆元，按年增長4.6%。

前八個月，全國固定資產投資32.61兆元，按年增長0.5%，同樣遜於市場預期的增長1.5%。分領域看，基礎設施投資按年增長2%，製造業投資增長5.1%，房地產開發投資下降12.9%。

前八個月，大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。8月，全國城鎮調查失業率為5.3%，比錢月升0.1個百分點，與上年同月持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，比上月升0.1個百分點，比上年同月下降0.1個百分點。

大陸國家統計局表示，總體來看，8月宏觀政策協同發力，國民經濟運行總體平穩，轉型升級穩步推進，高質量發展取得新成效。但也要看到，外部環境不穩定不確定因素較多，中國經濟運行仍面臨不少風險挑戰。

國家統計局並稱，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，落實落細各項宏觀政策，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，深化改革開放創新，激發各類經營主體活力，推動經濟平穩健康發展。

