西貝賈國龍批羅永浩「黑社會」 預製菜爭論延燒

大陸知名科技創業家羅永浩與連鎖餐廳西貝的預製菜爭論持續延燒，西貝創始人賈國龍再批羅永浩是「網路黑社會」讓雙方矛盾進一步升級，中國多家中央級官媒也接連對這場全民關注的預製菜風波發聲。

據極目新聞和紅星新聞報導，西貝與羅永浩的預製菜之爭引爆大陸網路後，羅永浩13日曾宣布「停戰」去忙正事，但賈國龍的最新回應卻讓事件再起波瀾。

報導稱，賈國龍14日在一個微信群中發文稱：「我應對方式有錯，改。做飯的圍著吃飯的轉，你說咋好就咋辦。顧客虐我千百遍，我待顧客如初戀。」「西貝從今以後打明牌，做一個透明的西貝，徹底徹底向胖東來學習。羅永浩是網路黑嘴，是網路黑社會，太壞了。但他打醒了我，算變相的幫西貝進步。 」

羅永浩隨後在當天深夜透過個人微博回應道：「賈國龍，那這件事我們沒法揭過去了。在中間再勸我的朋友，我們一律絕交吧。」

羅永浩15日凌晨繼續在新浪微博發文稱，「網路黑社會」一詞是對他的誣衊誹謗，並喊話賈國龍找一個網路平台直播，當面公平公正冷靜理性地對話，「相信這也能澄清西貝的真相，並且對中國預製菜產業和餐飲業的健康發展做一些貢獻」。

就在雙方爭論進一步升級之前，中國多家中央級官媒上周末接連對這場全民關注的預製菜風波發聲。《人民日報》星期日發布「人民微評」稱，預製菜話題「攪動」輿論場，不僅在於它關乎日常餐飲，還關乎消費者的知情權；不僅關乎某家企業，還關乎行業健康發展。在紛擾一時的熱議中，與其站隊，不如站「對」：在「爭鋒」中凝聚共識，在熱議中尋找治理良策。

評論指出：「如何更清晰界定預製菜標準？如何減少資訊不對稱？如何在便捷服務的同時確保餐飲品質？預製菜討論中的三個如何，值得思考。」

新華社星期六也發布題為《不怕你預製，怕你不告訴我》的文章，指各方討論背後，是消費者對於知情權的關切以及對提高餐飲品質的訴求。 「當『鍋氣』成為評價菜餚好壞的重要標準之一，餐飲從業者也應該思考，預製菜如何更好輔助行業發展，成為令人安心的美味。」