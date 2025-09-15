快訊

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

聽新聞
0:00 / 0:00

傳美國將第4度延長TikTok 「不賣就禁」期限

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美中正於西班牙展開新一輪經貿談判，傳出美國將第四度延長TikTok「不賣就禁」期限。（路透）
美中正於西班牙展開新一輪經貿談判，傳出美國將第四度延長TikTok「不賣就禁」期限。（路透）

在中美於西班牙馬德裡貿易談判之際，路透引述消息人士報導，川普政府預計再次延長對中國字節跳動旗下短影音分享平台TikTok「不賣就禁」的限期，原定期限為9月17日

這將是美國總統川普批准的第四次聯邦執法緩期。法律原本要求TikTok在今年1月19日前停止運營，除非字節跳動完成剝離TikTok在美國的資產，或在出售方面取得重大進展。但川普於1月20日上任後選擇不執行該法，先是將最後期限延至4月初，後又從5月延至6月，第三次則延至9月。

上個月，川普表示，他已經為TikTok找到美國買家，並可能進一步延長最後期限。

美國財長貝森特和美國貿易代表葛里爾周日在西班牙與大陸國務院副總理何立峰和中國國際貿易談判代表李成鋼展開貿易談判，談判將涉及TikTok。但消息人士稱，預計在9月17日前雙方不會達成協議。

中美前幾輪貿易談判都未討論TikTok。該消息人士稱，美國財政部宣布最新談判時將TikTok公開列為議程項目，這為川普政府再次延期提供了理由。

TikTok 川普

延伸閱讀

川普又施壓Fed了！他說預期本周會有「大幅」降息

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

FT：陸邀川普訪北京 馬德里經貿磋商牽動川習能否會面

川普本周訪英將簽科技協議 OpenAI、輝達等將參與投資計畫

相關新聞

傳美國將第4度延長TikTok 「不賣就禁」期限

在中美於西班牙馬德裡貿易談判之際，路透引述消息人士報導，川普政府預計再次延長對中國字節跳動旗下短影音分享平台TikTok...

電商京東 擬收購英日用品零售商

中國大陸電商巨頭京東近期在歐洲市場持續地尋求併購機會，英國第2大連鎖超市集團森寶利（J Sainsbury plc）13...

中歐班列 雙向經貿橋梁 「像把歐洲集市搬到家門口」

在山東濟南「齊魯號·全球購」線下（實體）門店內，市民黃榮拿起一瓶塞爾維亞果酒，仔細查看標籤。「以前買歐洲商品要等好幾個月...

世界清潔能源裝備大會 四川德陽…12國「綠色之約」開幕

據瞭解，2025世界清潔能源裝備大會（WCCEE 2025）定於9月16日至18日在四川德陽舉辦，將有來自12個國家的4...

陸大基金三期挺先進封裝 掀動新一輪投資潮

大陸國家積體電路產業投資基金三期（大基金三期）近日首度披露投資動態，旗下子基金參與了大陸三維積體電路（3DIC）先進封裝...

從投行看大陸／大陸反洗錢新規分析

台資銀行應注意需在2025年11月1日前完成相關受益所有人備案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。