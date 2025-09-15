傳美國將第4度延長TikTok 「不賣就禁」期限

在中美於西班牙馬德裡貿易談判之際，路透引述消息人士報導，川普政府預計再次延長對中國字節跳動旗下短影音分享平台TikTok「不賣就禁」的限期，原定期限為9月17日

這將是美國總統川普批准的第四次聯邦執法緩期。法律原本要求TikTok在今年1月19日前停止運營，除非字節跳動完成剝離TikTok在美國的資產，或在出售方面取得重大進展。但川普於1月20日上任後選擇不執行該法，先是將最後期限延至4月初，後又從5月延至6月，第三次則延至9月。

上個月，川普表示，他已經為TikTok找到美國買家，並可能進一步延長最後期限。

美國財長貝森特和美國貿易代表葛里爾周日在西班牙與大陸國務院副總理何立峰和中國國際貿易談判代表李成鋼展開貿易談判，談判將涉及TikTok。但消息人士稱，預計在9月17日前雙方不會達成協議。

中美前幾輪貿易談判都未討論TikTok。該消息人士稱，美國財政部宣布最新談判時將TikTok公開列為議程項目，這為川普政府再次延期提供了理由。