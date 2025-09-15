從投行看大陸／大陸反洗錢新規分析

台資銀行應注意需在2025年11月1日前完成相關受益所有人備案。

《受益所有人資訊管理辦法》（人民銀行令 市場監督管理總局令〔2024〕第3號）規定，2024年11月1日前登記註冊的市場主體，需在2025年11月1日前完成受益所有人備案。台資銀行大陸分行的台商客戶大部分都通過第三地境外公司，有些甚至通過多層境外公司投資大陸，這類客戶往往股權結構複雜、受益所有人識別困難，因此更需注意3號令全面實施後，對銀行反洗錢工作帶來的影響。

1、客戶備案受益所有人與銀行不一致

這裡所述的不一致，包含以下兩種情形：

一是受益所有人識別不一致，比如客戶備案的受益所有人為A，但銀行識別為B，或客戶備案的受益所有人只有一位，但銀行識別為二位等。對於此類情形，建議與客戶溝通，瞭解其備案的受益所有人識別邏輯及對應的證明文件，確認識別是否正確，是否存在隱形股權轉讓、隱名股東、境外公司股份份額發生變化等情形。

如是客戶識別、備案錯誤，需客戶自行更正備案資訊；如為銀行之前收集到的資訊錯誤、或存在未收集到的資訊，造成受益所有人識別錯誤的，則需客戶提交相應的證明文件，並對相應的資訊進行更正。

二是受益所有人識別一致，但客戶備案的受益所有人資訊與銀行獲取的資訊存在差異。《關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》（銀發[2017]235號）要求銀行需登記受益所有人的姓名、地址、身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限。

3號令則要求備案受益所有人備案資訊除了235號文規定的上述三項外，還新增了性別、國籍、出生日期、聯繫方式、受益所有權關係類型以及形成日期、終止日期（如有）等五項，另需注意的是3號令對235號文中的地址要求為經常居住地或者工作單位地址。對這類不符的情形，需與客戶確認相關資訊，並請客戶再次提供相應的證明文件進行更正。

2、承諾免備案的客戶，符合備案條件後的處理

3號令還規定符合註冊資本（出資額）不超過1,000萬元人民幣（或者等值外幣）且股東、合夥人全部為自然人的備案主體，如果不存在股東、合夥人以外的自然人對其實際控制或從其獲取收益，也不存在通過股權、合夥權益以外的方式對其實施控制或從其獲取收益的情形，承諾後可免於備案受益所有人資訊。

另外，還要求備案主體應當在不符合承諾免報條件之日起30日內，通過相關登記註冊系統備案受益所有人資訊。對承諾免備案客戶，銀行在建立業務關係時，仍應當對受益所有人進行識別，並在業務存續期間進行持續的監控，在監測到客戶相關資訊發生變化，且滿足備案條件後，應當及時查詢客戶備案的受益所有人相關資訊，如發現相關資訊不符，應當及時進行核對及處理。

3、其他需注意事項

3號令還規定金融機構只有在履行反洗錢和反恐怖主義融資義務時，才可以通過大陸人民銀行查詢受益所有人資訊。並對獲得的受益所有人資訊予以保密。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)