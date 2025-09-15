陸拚半導體自主 大基金三期進入「實戰」

中國大陸國家積體電路產業投資基金（俗稱大基金）三期近日首度披露投資動態，旗下子基金參與大陸三維積體電路（３ＤＩＣ）設備商拓荊鍵科融資。分析認為，此舉代表大基金三期投資行動已從「規畫」進入「實戰」，大陸新一輪半導體投資浪潮到來。

美中科技戰再升溫之際，大陸官方持續挹注國產半導體產業。科創板日報報導，去年成立的大基金三期，規模達人民幣三四四○億元，約台幣一點四六兆元，金額高於前兩期總和，是大陸推動半導體產業鏈發展的重要母基金之一，其投資動向受關注。

今年一月，大基金三期全資持有的三檔子基金包含華芯鼎新、國投集新和國家人工智能產業投資基金，已先後完成備案，註冊資本分別為人民幣九三○點九三億元、七一○點七一億元及六六○億元。截至目前，三檔子基金尚未披露公開投資動態。

然而，首個潛在投資訊息近日浮出水面。大陸上市公司拓荊科技公告稱，旗下子公司拓荊鍵科擬以投前估值人民幣廿五億元的價格，融資總額不超過人民幣十點三九億元，投資方之一即包含國投集新。

國投集新正是大基金三期持股百分之九十九點九的三檔子基金之一，註冊資本達人民幣七一○點七一億元。意味著如果進展順利，拓荊鍵科或將成為大基金三期投向的首個半導體專案。

分析指出，大基金三期的核心戰略方向非常清晰，就是瞄準中國大陸半導體產業被「卡脖子」環節，重點支持先進製造、設備、材料、ＥＤＡ／ＩＰ等上游領域，並可能向更前沿的技術延伸。大基金三期終於出手，也預告新一輪半導體投資浪潮即將到來，這場投資行動的戰略目標明確，就是希望能夠實現晶片產業鏈自主。

今年被視為大陸半導體國資基金的「實戰元年」，除大基金三期外，上海、北京、浙江、江蘇等地的積體電路母基金也陸續展開專案投資或設立子基金，投資方向主要集中於晶片設計、製造、裝備及材料等全產業鏈流程，顯示大基金三期及地方半導體母基金正從規畫階段進入實質投資，也可能帶動更多民間資本投入。