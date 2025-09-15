中歐班列 雙向經貿橋梁 「像把歐洲集市搬到家門口」

在山東濟南「齊魯號·全球購」線下（實體）門店內，市民黃榮拿起一瓶塞爾維亞果酒，仔細查看標籤。「以前買歐洲商品要等好幾個月，現在班列直達，價格划算還能現場試喝，就像把歐洲集市搬到了家門口。」

中新社報導，中歐班列這條橫跨亞歐的「鋼鐵駝隊」，不僅打通了國際貨運新通道，更架起中國與歐亞國家的雙向經貿橋梁。

在濟南董家鎮鐵路貨運中心，一列列滿載家電、輪胎、汽車及機械設備的山東中歐班列駛出，奔赴俄羅斯、匈牙利等國家。返程班列則裝載著塞爾維亞的果酒、哈薩克的小麥粉等特色貨物。 「中歐班列運出了中國製造，拉回了國際優品。」山東高速齊魯號國際陸港發展有限公司總經理張鵬介紹說，截至目前，山東中歐班列國際運營線路達57條。2025年1至8月，山東中歐班列累計開行2002列，回程班列占比46%，實現雙向暢通。

這些海外貨物抵達濟南後，在山東高速臨空綜合保稅物流園完成分撥。山東高速臨空物流發展有限公司總經理馮燦介紹說，該園區不僅提供保稅倉儲、貨物分撥、報關清關等基礎服務，還嵌入跨境電商、供應鏈金融等一站式貿易服務。貨物可直接在此分揀、貼標，一周內就能發往中國各大市場。

高效的物流銜接，讓班列貨快速變身貨架品。馮燦表示，齊魯號·全球購線下門店中部分商品由中歐班列直接承運，涵蓋食品、日化、酒類等十餘類商品。商品從班列到站至擺上貨架，最快僅需3天，相比傳統海運時間縮短一半，消費者還可以在門店現場體驗後再下單，購物體驗大幅升級。