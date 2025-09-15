世界清潔能源裝備大會 四川德陽…12國「綠色之約」開幕

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸每4度電中，就有1度來自「德陽造」發電設備。圖為東方電機衝擊式水電機組進行機器人焊接。 圖／本報德陽傳真
大陸每4度電中，就有1度來自「德陽造」發電設備。圖為東方電機衝擊式水電機組進行機器人焊接。 圖／本報德陽傳真

據瞭解，2025世界清潔能源裝備大會（WCCEE 2025）定於9月16日至18日在四川德陽舉辦，將有來自12個國家的40多位外賓以及眾多大型企業、科研院所和跨國公司負責人共赴「綠色之約」。

據介紹，此次大會以「綠色新能源·智造新未來」為主題，將打造「1場開幕式主旨大會+1場高端裝備展覽會+19場專題會議活動」的活動矩陣，深度覆蓋水電、風電、光伏、核電、氫能、新型儲能等清潔能源裝備全產業鏈。

多位全球清潔能源領域專家、知名企業負責人將分享新一代綠色新能源技術的創新與應用、大型清潔能源裝備的研發製造、智慧化升級和數位化轉型方面的實踐經驗與案例。並發布「中國清潔能源裝備十大標準」「全中國發電設備行業十大科技創新成果」及「四川省重大技術裝備攻關工程成果」，填補多項空白。

德陽擁有大陸領先的清潔能源裝備產業集群，大陸70%的氣電機組、60%的核電機組、50%的大型電站鑄鍛件、40%的水電機組關鍵核心技術在德陽研發。累計發電設備產量突破7億千瓦，連續20年全球第一。

