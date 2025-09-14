探索數位貨幣 陸官方：鼓勵金融機構 探索數位人民幣開展跨境支付

在香港穩定幣條例8月1日生效，帶來數位資產熱潮下，大陸官方持續穩步推進數位人民幣的使用。大陸網信辦近期會同有關部門起草新規定提及，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控前提下，根據電子單證特點，探索使用數位人民幣等新型支付方式開展跨境支付，積極穩妥開展金融產品和服務模式創新。

據「網信中國」微信公眾號13日消息指出，大陸網信辦就《促進和規範電子單證應用規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。鼓勵大陸電子單證系統運營者在國家數據跨境安全管理制度框架下，依法依規向境內外用戶提供跨境業務服務，促進國際貿易、運輸領域的電子單證應用。

電子單證，是指採用數據電文形式，能夠證明當事人之間存在貨物運輸、倉儲、貨物保險等法律關係的單證，包括電子提單、電子多式聯運單證、電子海運單、電子鐵路貨運單、電子航空貨運單、電子倉單、電子貨物保險單等。

澎湃新聞報導，人行數位貨幣研究所所長穆長春日前在2025 Inclusion·外灘大會上表示，為保障貨幣供應量與經濟增長加上價格預期相適應，同時提升商業銀行和用戶的積極性，應該對數位人民幣的計量框架進行升級，同時通過幣串和全局統一帳本等業務技術特性，為實體經濟發展提供更好的貨幣服務。

此外，大陸數位人民幣領域近期有多項進展。比如重慶首筆中新數位人民幣雙邊跨境結算業務落地；招商銀行北京分行成功落地招行體系內首單數字人民幣錢包出款+多邊央行數字貨幣橋清算的跨境匯款業務。此外，大陸國務院辦公廳近日印發《關於釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》，其中提出，優化體育消費支付服務，加快拓展數位人民幣體育消費應用場景。

人行6月在2025年陸家嘴論壇開幕式上宣布設立數位人民幣國際運營中心。推進數位人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數位金融創新。

路透8月曾報導大陸官方將推出與人民幣掛鉤的穩定幣，以對抗美元霸權，不過相關訊息都未獲得應驗與證實。