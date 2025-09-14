陸對美模擬晶片反傾銷調查 分析：為陸製模擬晶片爭取發展空間

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查，外界認為能對大陸國產模擬晶片爭取時間與空間。圖為成都1家科技公司工人組裝醫療儀器晶片。（新華社）
大陸商務部對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查，外界認為能對大陸國產模擬晶片爭取時間與空間。圖為成都1家科技公司工人組裝醫療儀器晶片。（新華社）

為了針對美國將中國23家企業列入實體清單，大陸商務部對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查，外界認為這對大陸國產模擬晶片而言是機會，為大陸半導體崛起爭取時間與空間。

大陸模擬晶片產業正急起直追，綜合科創板日報、大陸自媒體半導體產業縱橫指出，Wind數據顯示，上半年A股模擬晶片行業，上市公司歸母淨利潤較上期增長約4倍，其中34家模擬晶片上市公司中，6成上市公司第2季盈利年增率上漲。

而各家營收增長原因各不相同，希荻微表示，主要是受消費電子市場逐步回暖影響，終端客戶對高性能電源管理晶片的需求較去年同期有所上升；納芯微表示，主要在於下游汽車電子需求持續穩健增長、泛能源領域行業復甦；杰華特則稱，主要增長動力還是來自電源晶片和信號鏈晶片。

華創證券指出，2024年大陸模擬晶片自給率約16%，消費電子等領域國產化率領先，而工業、汽車等中高端市場中尚有廣闊替代空間。

大陸商務部公告，本次調查確定的傾銷調查範圍包括原產於美國的進口相關模擬晶片。相關模擬晶片中使用40nm及以上工藝製程的通用接口晶片（Commodity Interface IC Chip）和柵極驅動晶片（Gate Driver IC Chip）。相關美國生產商包括4家，分別是德州儀器、ADI、博通、安森美。

據調查申請方江蘇省半導體行業協會測算，在2024年1月1日至2024年12月31日的傾銷調查期內，美國通用接口晶片傾銷幅度達302.41%，柵極驅動晶片傾銷幅度更高至458.51%，遠超正常貿易範疇，構成典型的惡意傾銷行為。該會稱，美國晶片在掌握大陸市場定價權後，通過降價方式，擠壓國產產品生存空間。

模擬晶片設計門檻高，學習曲線時間跨度長，國際大廠此前一直占據著模擬晶片市場主導地位。IC Insights數據顯示，2023年全球模擬廠商排名中，占比前十的企業均為海外公司，前十大市占就達到68%；中國大陸則是全球模擬晶片最大消費市場。據世界半導體貿易統計組織（WSTS）和弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan），2024年中國占全球模擬晶片市場的35%左右，是海外模擬晶片大廠收入的主要來源地之一。

備戰美中科技戰！陸國家隊大基金三期首投項目 鎖定高端半導體設備

美中科技戰在半導體戰場上戰事升溫，大陸官方除了對美相關反制措施外，對於國產半導體的資金扶持也蓄勢待發。近期大基金三期旗下...

從觀望到受iPhone 17、Air帶動跟進？華為Mate80有望支持eSIM

伴隨iPhone Air發布，eSIM技術開始受到關注。在蘋果之外，華為即將發表的旗艦手機Mate80也傳將支持eSIM...

遭網紅吐槽是預製菜 陸知名連鎖餐廳「西貝」旗艦店客流估少7成

近期受到預製菜風波影響的大陸知名連鎖餐飲「西貝」客流受影響，陸媒指，其北京最大門市的內用客流量已降7成以上。

「西貝」風波效應 中推預製菜國標 生產成本估增3成

錘子科技創辦人羅永浩近日指控知名高檔連鎖餐廳「西貝」使用預製菜，引來西貝強力反擊，也引發社會關注預製菜的安全標準及規範等...

中公布4工作方案 拚汽車銷量增3%、今年衝刺3230萬輛

中國工信部等八部門公布「汽車行業穩增長工作方案2025-2026」，目標2025年全年汽車銷量3230萬輛，年增3%，其...

