遭網紅吐槽是預製菜 陸知名連鎖餐廳「西貝」旗艦店客流估少7成

近期受到預製菜風波影響的大陸知名連鎖餐飲「西貝」客流受影響，陸媒指，其北京最大門市的內用客流量已降7成以上。

大陸錘子科技創始人、網紅羅永浩10日發微博吐槽西貝「幾乎全都是預製菜」，引發大陸社會對預製菜的討論。他於13日晚發布微博稱，「西貝的事情可以告一段落了，期待預製菜相關的國家法規盡快出台」。不過，西貝仍持續受到風波衝擊。

中新經緯報導，北京市豐台區的西貝六里橋旗艦店是西貝在北京最大門市，該門市共上下3層，除1層散客就餐區外，2、3樓還有34個包廂。據門市工作人員表示，13日中午，門市等位的散客只排到了37桌，6日中午則排了約140桌。若按此計算，同一就餐時間段，該門店等位客流減少了7成以上。

報導指，外賣訂單數量也下滑，報導引述該門市後廚工作人員表示，截至13日18時許，門店當天的外賣訂單數為523單，6日同期外賣訂單數則排到了600單左右，減少約77單，降幅約12.8%。

西貝創始人賈國龍12日曾表示，10、11日，西貝所有門市日營業額分別減少人民幣100萬元，12日預計會減少200萬元至300萬元。他也強調，「按國家規定，我們沒有一道預製菜，而且100%不是預製菜。」

西貝的爭議引發大陸對於「預製菜」的定義。2024年3月21日，大陸市場監管總局等6個部門曾發布通知，內容明確預製菜是以「一種或多種食用農產品及其製品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業化預加工（如攪拌、醃製、滾揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）製成，配以或不配以調味料包，符合產品標籤標明的貯存、運輸及銷售條件，加熱或熟製後方可食用的預包裝菜餚。」

另據第一財經報導，大陸國家衛健委主導的《預製菜食品安全國家標準》草案已通過審查，即將向社會公開徵求意見。外界認為，大陸預製菜行業將從「野蠻生長」走向「合規時代」的關鍵節點。業內人士估計，預製菜有望加強對「防腐劑禁令+冷鏈升級」的要求，這2項要求預計推高成本15-30%。